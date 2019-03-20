На Прикарпатье полтысячи учеников не могут учиться из-за грибка, "захватившего" школу (видео)

Уроки проводят в клубе и сельсовете.

Без школы остались полтысячи учеников села Красноилье, на Прикарпатье.

Второй месяц уроки учителя проводят в клубе или в сельсовете. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Местную школу закрыли, потому что ее с фундамента до крыши покрыл грибок. Кабинет первого класса весь в красном цвете от грибка: он на партах, плафонах, стенах. На полу он пустил корни. Именно поэтому родители взбунтовались. Две недели вообще не пускали детей в школу. Потом переселили классы в клуб, интернат и сельсовет, а потому школьный звонок теперь раздается прямо посреди села.

Теперь на одну парту в селе два с половиной ученики. Учителя рассказывают, что сдвигают по две парты, ведь так за них помещается пятеро школьников. Доски стоят на стульях. В некоторых комнатах они стоят в разных углах, потому что одна большая не влезает.

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В школе сорвали весь пол. Классы проветривают и просушивают. Грибок чистят, но такие действия не очень помогают: грибок вырастает снова.

Руководство школы многолетних проблем с полом не замечало. Только сейчас учебное заведение осмотрели эксперты. Школе 50 лет. Когда строили, то не думали о гидроизоляции и водоотвода, поэтому фундамент годами собирал влагу. Проблем прибавилось, когда в школе поменяли окна. "Во время установки металлопластиковых окон останавливается циркуляция воздуха и это негативно влияет на состояние деревянного пола", - объясняет директор департамента строительства, ЖКХ и градостроительства областной администрации Владимир Рачкевича.

Решить проблему самостоятельно родители не могут, необходимы средства не только местного, но и районного бюджета. Сколько будет стоить ремонт, эксперты не посчитали. Чиновники пообещали выделить миллион гривен на крышу, чтобы хотя бы оттуда не текло. Родители готовы ждать до первого сентября. Если школу не отремонтируют, объявят забастовку.