Полнолуние 21 марта: что нельзя делать и как оно повлияет на знаки Зодиака

21 марта 2019 года произойдет полнолуние. Астрологи рассказали, как оно повлияет на знаки Зодиака.

Первое весеннее полнолуние приходится на 21 марта, оно произойдет в знаке Весов, что, как прогнозируется, принесет некую нестабильность и сомнения в правильности собственных поступков.

Полнолуние в марте: когда и во сколько произойдет

Полнолуние 21 марта произойдет в 3 часа 43 минуты по киевскому времени. По лунному календарю, это будет переход с 15 на 16 лунные сутки.

Читайте такжеГороскоп на неделю: астролог рассказал, что ждет каждый знак Зодиака

Полнолуние: что категорически нельзя делать

В полнолуние существует ряд запретов, среди которых: ссоры, дальние путешествия, эксперименты с прической, подписание важных документов, одалживание денег.

Считается, что в полнолуние нельзя планировать и проводить операции, так как могут открыться кровотечения, а раны будут долго беспокоить. Под воздействием мощной Луны могут обостриться болезни, эмоциональное состояние в этот период жаждет желать лучшего.

Наши предки говорили, что в полнолуние женщинам нельзя спать в зоне лунного света: так якобы можно потерять красоту.

Говорят, что на полную Луну нельзя просить повышения в должности или зарплаты: это может обернуться громким скандалом и даже увольнением.

Более того, в полнолуние следует отказаться от тяжелой физической работы, ведь это может негативно сказаться на вашем здоровье.

Что астрологи советуют сделать в полнолуние

Астрологи говорят, что избежать негативного влияния полной Луны поможет любимое дело или просто отдых. Они советуют в этот день прогуляться в парке, заняться спортом или почитать книгу.

Также можно в этот день, 21 марта, сходить в кино, заняться анализом своих действий и поступков.

Таким образом, в этот день лучше всего уединиться с близкими людьми и провести время в спокойной обстановке.

Читайте такжеАстрологи рассказали, что сулит гороскоп до конца марта 2019

Полнолуние 21 марта 2019 года: как повлияет на знаки Зодиака

Овен. Ваша энергия бурлит, поэтому направьте ее в правильное русло - посвятите этот день учебе, интеллектуальному или ручному труду.

Телец. Самое время направить свои силы на любовный фронт. Астрологи советуют в этот день закончить давние споры с родственниками или любимым человеком.

Близнецы. Вот и пришло время, чтобы решать проблемы, выходить из ситуации и зарабатывать. В любви астрологи советуют отбросить все сомнения.

Рак. Полнолуние - время новых возможностей для этого знака Зодиака. В профессиональном плане вы можете серьезно продвинуться вперед.

Лев. Вот и пришло ваше звездное время, поэтому астрологи советуют 21 марта просто наслаждаться жизнью. День символизирует прибыль, доходы.

Дева. Астрологи советуют в этот день представителям этого знака Зодиака применить свой аналитический ум и получить наконец-то желанное. Это касается как личного фронта, так и работы.

Весы. Астрологи предупреждают: в этот день возможны конфликты со второй половинкой. Но мощная энергия Луны поможет сгладить острые углы и достойно выйти из ситуации.

Скорпион. Боевой настрой и уверенность в себе помогут в это день достичь своей цели. Вот только не принимайте поспешных решений.

Стрелец. Есть хорошие новости и предупреждение: этот день отлично подходит для разного рода путешествий, но не совершайте поздних прогулок по безлюдным местам, иначе грозит опасность.

Козерог. Этот знак Зодиака - настоящий счастливчик 21 марта, ведь астрологи говорят, что Козероги могут получить в этот день неожиданную прибыль.

Водолей. Звезды сулят счастье этому знаку Зодиака, если он сможет с помощью мощной энергии Луны в этот день достичь внутренней гармонии.

Рыбы. Астрологи советуют в этот день не бояться идти против системы. Немного упорства поможет достичь поставленной цели.

Лунный календарь на март 2019 года