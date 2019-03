Календарь событий: Кубок Стэнли, первое ограбление банка в США, золотая находка в желудке цыпленка, история гильотины, как появились такси и выражение «ОК», откуда взялась сетка на футбольных воротах и сколько стоил первый американский автомобиль

18 марта

Неделя начинается со Дня работника налогового и таможенного дела Украины. Сейчас эта сфера, погрязшая в коррупции, переживает реформацию. Тем не менее, всех, сопричастных к этому празднику, поздравляем! От работы этих специалистов зависит будущее нашей страны в сфере экономического развития, налаживания торговых связей, открытия новых транспортных коридоров.

Есть в понедельник и памятные даты. Так, 18 марта 1662 года в Париже появился первый общественный транспорт. Это была восьмиместная карета - «омнибус», что означало – «для всех». В настоящее время в ряде европейских городов «омнибусы» выполняют функцию транспорта для туристов. А в городе Санта-Клара на Кубе «омнибусы» до сих пор используются как городской транспорт.

В этот день в 1831 году Верховный суд США постановил, что индейские племена не имеют права обращаться в федеральные суды.

В 1850 американские бизнесмены Хенри Уэллс и Уильям Фарго основали финансовую компанию «American Express». На сегодня она – крупнейшая в мире. Известными продуктами являются кредитные и платежные карты, дорожные чеки. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.

В этот день в 1871 году во Франции была провозглашена Парижская коммуна. Это было закономерным историческим явлением. Причина – глубокие социальные противоречия внутри французского общества, которые резко обострились в результате поражения Франции в войне с Пруссией в 1870-1871 годах. Парижская коммуна была провозглашена в результате вооруженного восстания парижан и свержения буржуазного правительства. Она просуществовала всего 72 дня – до 28 мая, но успела провести ряд государственных преобразований. В частности, была упразднена постоянная армия, ее заменил вооруженный народ, провозглашено было отделение церкви от государства, отменено жалованье священникам, народному образованию определен светский характер. Для ликвидации безработицы Коммуна издала декрет о возобновлении работы мастерских, ликвидировала высокие оклады чиновникам и установила им ставки, не превышающие зарплату квалифицированного рабочего.

В 1892 году был учрежден приз для лучшей хоккейной команды — Кубок Стэнли. По сей день он ежегодно вручается победителю серии плей-офф Национальной хоккейной лиги. Кубок получил свое название, благодаря лорду Стэнли Престону – генералу-губернатору Канады, представителю королевы Великобритании в ее бывшем владении в период с 1888 по 1893 год. Стэнли был покорен игрой, поэтому ему и пришла идея награждать лучшую хоккейную команду Канады специальным призом. С этой целью за 10 гиней в Лондоне, а некоторые источники утверждают, что в Шеффилде, был куплен кубок. Выглядел он так: на платформе из черного дерева водружалась серебряная чаша диаметром около 20 сантиметров, края которой опоясывали золотые линии. Позже на этой чаше хоккеисты-победители, завоевавшие Кубок Стэнли, стали гравировать свои имена. В результате свободного места на ней не осталось. Поэтому было решено добавить еще несколько серебряных ободов. В итоге самый престижный трофей в мировом хоккее увеличился в основании до 135 сантиметров, в высоте - до 90 сантиметров, а в весе - до 14,5 килограмма. Так он выглядит и сегодня. В 1964 году, чтобы чаша не развалилась на части от старости, было решено сделать ее дубликат. Ювелир Карл Петерсен выполнил кубок настолько искусно, что многие на протяжении нескольких лет не подозревали, что это - копия. Кстати, именно петерсеновская чаша красуется теперь на Кубке, а чаша Лорда Стэнли почивает в хранилище Зала хоккейной славы в Торонто. Каждый из хоккеистов, завоевавших Кубок, имеет право взять его к себе домой на один день. Кстати, по иронии судьбы, через 10 месяцев после того, как Стэнли придумал эту награду, его отозвали обратно в Англию. Он ни разу в жизни так и не увидел матчи за Кубок, названный в его честь.

В 1931 году в США началось производство первых электрических бритв. Первый бритвенный станок изобрел в начале 19 века отставной полковник Шик. Именно благодаря ему процесс бритья в один момент превратился в вполне безопасное занятие. А в 1975 году Марсель Бик изобрел первую одноразовую бритву. Так процедура бритья стала быстрой, комфортной и безболезненной.

В 1949 году была образована Организация Североатлантического договора - НАТО. Этот военно-политический блок, объединяющий большинство стран Европы, США и Канаду, был создан с целью защиты Европы от СССР.

В 1963 году в США при рассмотрении дела «Гидеон против Уэйерайта» Верховный суд вынес постановление о том, что если обвиняемый не имеет средств для оплаты услуг частного адвоката, он имеет право на адвоката, назначенного судом. Отсюда и берет начало практика бесплатного адвоката, разошедшаяся по миру.

В 1965 году 18 марта состоялся первый в истории выход человека в открытый космос. Советский космонавт Алексей Леонов находился за бортом «Восхода-2» около 12 минут. А 3 июня 1965 года американский космонавт Эдвард Уайт также вышел в космос с корабля «Gemini-4».

В 1988 году в ЮАР была изготовлена самая большая буханка хлеба в мире весом 1,43 тонны.

В 1999 году начала работу блог-платформа «Живой журнал», предоставляющая любому желающему возможность создать свой мини-сайт, или дневник. Создателем «Живого журнала» был американский программист Бред Фицпатрик.

Неофициальные праздники, за которые мир обязан различным сообществам, в том числе в соцсетях, - День вещих снов и День ящиков, ящичков и коробочек.

Именины у Феодора, Адриана, Давида, Константина, Ивана, Марка, Ираиды, Кирилла и Николая.

19 марта

Во вторник - Всемирный день социальной работы. Инициаторы этого праздника - Международная Федерация социальных работников (IFSW) и Международная Ассоциация школ социальной работы (IASSW). Идею поддержал Международный Совет по социальному обеспечению, а также национальные государственные и негосударственные соцорганизации и учреждения более чем в 90 странах мира.

Еще 19 марта – Международный день клиента. Впервые он отмечался в 2010 году. В этот день владельцы бизнеса во всем мире выражают признательность своим клиентам, поблагодарив их за сотрудничество. Как именно - каждый решает сам: это могут быть сувениры, маленькие подарки, скидки или проведение акций и праздничных мероприятий.

Среди памятных дат: в 1474 году в Венеции впервые в мире был принят закон об охране авторских прав на изобретения. Именно в тот период в этом итальянском городе жил и творил Леонардо Да Винчи, которому мир обязан прообразами современных танков, скафандров, вертолетов и парашютов. Но великий художник и изобретатель, к сожалению, не успел воспользоваться преимуществами закона. По сей день авторское право – самая злободневная тема.

В 1831 году было совершено первое ограбление банка в США. Английский иммигрант Эдвард Смит похитил из City Bank of New York 245 тысяч долларов - гигантскую по тем временам сумму. Вскоре преступника удалось задержать. Он получил пять лет заключения в тюрьме Синг-Синг, правда, большая часть похищенной суммы так и не была возвращена.

В 1918 году в США был принят Акт о Стандартном Времени и утверждено деление на часовые пояса.

В 1927 году в штате Вашингтон мясник обнаружил в желудке цыпленка шесть самородков золота. Он несколько лет жил припеваючи на средства, вырученные от продажи находки. А один из самородков передал в местный музей.

В 1953 году впервые по телевидению была показана церемония вручения «Оскара».

В 1953 году правительство Канады объявило, что во всех крупных городах страны устанавливаются сирены на случай войны между США и СССР.

Неофициальные праздники – День самогонщиков и Первый день без шапки.

Именины у Аркадия, Феодора, Максима, Константина и Елены.

20 марта

В среду самый добрый праздник - Международный день счастья. Он был провозглашен в 2012 году резолюцией ООН. Любопытно, что инициатива учреждения Дня исходила из небольшой горной страны — Бутана. Считается, что жители этого Королевства являются самыми счастливыми людьми в мире - чемпионами по коэффициенту валового национального счастья, которым измеряется благосостояние граждан Королевства. Кстати, само понятие коэффициента было введено и культивировано четвертым королем Бутана и стало одним из принципов государственной философии.

Еще 20 марта по инициативе ООН празднуется День Земли. Дата была выбрана и официально утверждена потому, что на это время выпадает день весеннего равноденствия, когда меняется биологический ритм планеты и она переходит на новый виток своего развития, происходит пробуждение природы и ее обновление. В обращении ООН говорится: «День Земли – это специальное время, которое предназначено, чтобы привлечь внимание всех людей к осознанию планеты Земля как их общего дома, ощутить нашу всеземную общность и взаимную зависимость друг от друга».

20 марта - Международный день астрологии, он символично проводится в День весеннего равноденствия, уникального природного явления, когда начинается новый астрологический год. Астрологией называют учение о воздействии звезд на земной мир и человека. Астрология возникла в глубокой древности и была тесно связана с астральными культами и мифологией. За последние два десятка лет астрология стала пользоваться невероятным успехом, особенно у бизнесменов и политиков. Хотя, по мнению психологов, к предсказаниям в основном обращаются неуверенные в себе люди.

Также 20 марта отмечается День французского языка, или Международный день франкофонии. Франкофония - международная организация сотрудничества франкоязычных стран мира, объединяющая 56 государств. На сегодня число людей, способных изъясняться на французском языке, составляет порядка 200 миллионов. Французский язык входит в число шести официальных языков ООН.

Есть в среду и памятные даты. Так, в 1792 году Национальная ассамблеяФранции одобрила применение при казнях гильотины. Уже через год при помощи гильотины был казнен Людовик XVI. Долгое время казнь исполнялась только публично. В приговоре говорилось, что осужденному отсекут голову на публичном месте во имя французского народа. Соблюдались и средневековые ритуалы: в последнее утро осужденному объявляли: «Мужайтесь! Час искупления настал», после чего спрашивали, не угодно ли ему написать последнее письмо и выпить рюмку рома. Долгое время бытовало мнение, будто отрубленная голова видит происходящее на протяжении примерно десяти секунд. Именно поэтому голову казненного человека поднимали, чтобы он мог перед смертью увидеть собравшуюся толпу. Этот вид казни применялся во Франции до 1977 года.

В 1854 году в США была основана Республиканская партия.

В 1921 году в Канзас-сити был выпущен в прокат первый мультфильм, созданный при участии Уолта Диснея.

В 1995 году синкретическая экстремистская секта «Аум Синрике» организовала зариновую атаку в токийском метро. В результате пяти скоординированных терактов погибли 13 человек, пострадали около 6 тысяч. Суд признал лидера группы Секо Асахару виновным по 13 из 17 обвинений и в 2004 году приговорил его к смертной казни через повешение. В целом суд вынес 12 смертных приговоров руководителям организации и причастным лицам. Асахара был повешен 6 июля 2018 года вместе с еще шестью осужденными по тому же делу. Остальные члены секты были казнены 26 июля 2018 года.

Неофициальные праздники - День мартовских зайцев и Международный день без мяса.

Именины у Василия, Ефрема, Капитона, Евгения, Ксении, Надежды, Павла, Анны, Марии, Екатерины и Николая.

21 марта

В четверг – Всемирный день поэзии, учрежденный в 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО. «Поэзия, - говорится в решении организации, - может стать ответом на самые острые и глубокие духовные вопросы современного человека, но для этого необходимо привлечь к ней как можно более широкое общественное внимание». Считается, что самые древние стихи были написаны в 23 веке до нашей эры. Их автор - поэтесса-жрица Эн-хеду-ана, про которую известно лишь то, что она была дочерью аккадского царя Саргона, завоевавшего Ур, нынешний Иран.

Также 21 марта - Международный день кукольника, или Международный день театра кукол. Идея его проведения пришла в голову известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана. В 2000 году на Конгрессе Международного союза деятелей театра кукол (UNIMA) в Магдебурге он вынес данное предложение на обсуждение. Но только через два года праздник был учрежден.

Еще в четверг - Международный день Навруз, он отмечается с 2010 года по решению ООН. С предложением ввести новую дату в календарь выступили правительства нескольких государств: Азербайджана, Албании, Афганистана, Македонии, Индии, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Турции. Навруз - праздник Нового года, он также знаменует приход весны и обновление природы. Происхождение праздника уходит корнями в дописьменную эпоху истории человечества. В 2009 году Навруз был включен в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества.

21 марта - Международный день борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, учрежденный Генеральной Ассамблеей ООН в 1996 году. Дата выбрана неслучайно: в этот день в 1960 году в Шарпевиле полиция открыла огонь по мирной демонстрации протеста против режима апартеида в ЮАР, погибли 69 человек.

В четверг - Всемирный день людей с синдромом Дауна. Его инициировали участники Всемирного VI симпозиума, посвященного этой теме. Идею поддержала ООН. День отмечается с 2012 года. Дата 21 марта была выбрана неслучайно - это символическое обозначение самого синдрома Дауна, причиной которого является изменение одной из хромосом: у человека, страдающего этим заболеванием, 21-я хромосома наличествует в трех копиях. В переводе на «язык календаря» получилось 21-е число третьего месяца. Первым как психическое заболевание синдром описал английский врач Джон Лэнгдон Даун в 1862 году, отсюда и название синдрома. Связь между происхождением врожденного синдрома и количеством хромосом выявил в 1959 году французский генетик Жером Лежен.

21 марта - Международный день лесов, или Всемирный день защиты лесов, который был основан в 1971 году. Инициатором учреждения Дня выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства на 23-й Генеральной Ассамблее ООН, идея была поддержана. В настоящее время общая площадь лесов на планете составляет примерно 38 млн квадратных километров - около трети площади суши, из которых 13% относятся к охраняемым природным территориям. Но площадь мировых лесов неуклонно сокращается, каждую секунду Земля теряет более 1,5 гектара девственного леса.

В этот день в 1917 году «советами» была арестована царская семья Романовых. В ночь с 16 на 17 июля 1918 года все они были расстреляны.

В 1924 году была опубликована статья 24-летнего физика Вольфганга Паули, в которой он сформулировал один из важнейших принципов современной теоретической физики, за который в 1945 году получил Нобелевскую премию.

В 2006 году Джек Дорси отправил первое сообщение в созданной им социальной сети «Твиттер». Первоначально проект задумывался, как возможность ответить на единственный вопрос: «Что ты сейчас делаешь?». Дорси хотел создать некую платформу, которая позволила бы постоянно обмениваться с друзьями короткими сообщениями. Но вскоре «Твиттер» завоевал популярность в мире. Сейчас сервис насчитывает более 200 миллионов пользователей. Из них 100 миллионов проявляют активность хотя бы раз в месяц, 50 миллионов пользуются «Твиттером» ежедневно. 55% пользуются «Твиттером» на мобильных гаджетах, около 400 миллионов уникальных посещений получает за месяц непосредственно сайт twitter.com. Годовая выручка компании Twitter Inc. давно перевалила за миллиард долларов.

В 2014 году 21 марта Украина подписала Соглашение об ассоциации с ЕС – ту часть документа, которая касается политического взаимодействия. 27 июня 2014 года была подписана экономическая часть Соглашения. 16 сентября 2014 года Верховная Рада одобрила законопроект о ратификации Соглашения, который в тот же день был подписан президентом Петром Порошенко. С 1 ноября 2014 года Украина приступила к реализации основных положений документа, исключая создание Зоны свободной торговли. С 1 января 2016 года в режиме временного применения начали действовать торговые положения. Ратификация Соглашения была завершена со стороны Евросоюза 11 июля 2017 года. Оно полностью вступило в силу 1 сентября 2017 года.

Неофициальный праздник - День песен на крыше.

Именины у Афанасия, Лазаря, Ивана и Владимира.

22 марта

Ежегодно 22 марта отмечается Всемирный день водных ресурсов. Идея его проведения впервые прозвучала на Конференции ООН по охране окружающей среды и развитию (ЮНСЕД), которая состоялась в 1992 году в Рио-де-Жанейро. Через год праздник был учрежден Генассамблей ООН. 70% земной поверхности покрыто водой, 97,5% - это соленая вода. Из оставшихся 2,5% пресной воды почти 68,7% - ледники. Только один процент от общего объема водных ресурсов планеты доступен для использования человеком. На сегодняшний день более 663 миллионов людей не имеют источников питьевой воды вблизи мест проживания. В развитых странах до 30% запасов пресной воды теряются из-за утечек, а в некоторых крупных городах потери могут достигать 70%. 22 марта является уникальной возможностью напомнить человечеству о чрезвычайной важности водных ресурсов.

Еще в пятницу – День Балтийского моря. Решение его отмечать было принято в 1986 году на заседании Хельсинкской Конвенции. А дата 22 марта выбрана в связи с тем, что в этот день в 1974 году была подписана сама конвенция, приуроченная ко Дню водных ресурсов.

22 марта - Международный день таксиста. Именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками. Лондонские извозчики назвали счетчик «таксиметр» - от французского «такс» - «плата» и греческого «метрон» - «измерение». С тех пор индивидуальный городской транспорт начали называть такси, а извозчиков - таксистами. Первые лондонские автомобили такси были зеленого и красного цветов. Желтый цвет, который считается традиционным для этих машин, появился с легкой руки Джона Хертца, основателя компании Hertz Corporation.

Принимая старые автомобили в счет уплаты за новые, предприимчивый американец перекрашивал подержанные машины в желтый цвет и использовал их в качестве такси. Такие яркие автомобили легко было заметить на улицах города, позже практику перекрашивать такси в желтый цвет взяли за правило почти все подобные компании. Еще одним узнаваемым символом такси стали «шашки». По одной из версий, впервые они появились для привлечения внимания в 20-х годах прошлого века на машинах американской компании, которая заимствовала их из гоночной символики.

22 марта 1874 года на площадках американского клуба по крикету и бейсболу на Стейтен Айленде прошел первый в мире матч по теннису. Ровно за месяц до этого события был запатентован корт как площадка для этой игры. Трудно сказать, кто именно являлся родоначальником игры, но популярность ей придали французы. Название теннис произошло от французского слова tenez - «держи». Этим выкриком игрок в реал-теннис предупреждал соперника, что он собирается подавать. Ракетка происходит от французского raquette, которое, в свою очередь, произошло от арабского rakhat, означающего «ладонь».

В этот день в 1613 году группа пуритан отправилась из Англии в Америку, где они основали Бостон.

В 1633 году Галилей коленопреклоненно отрекся от своих научных изысканий – это произошло в том самом месте, где Джордано Бруно заслушал смертный приговор. На следующий день Папа Римский в порядке помилования заменил Галилею заключение в тюрьме инквизиции изгнанием, и тот смог вернуться на виллу Медичи. Там он провел остаток своих дней в строжайшем уединении.

В 1675 году король АнглииКарл II основал Королевскую обсерваторию в Гринвиче. Меридиан, проходивший через обсерваторию, был принят английскими моряками за точку отсчета. До этого времени и еще много лет после в качестве нулевого меридиана выбиралась долгота порта отбытия или столицы соответствующего государства. Лишь в конце XIX века международное сообщество пришло к согласию считать нулевым Гринвичский меридиан.

В 1882 году Конгресс США запретил многоженство.

22 марта 1895 года в Париже состоялась первая в мире демонстрация братьями Люмьер кинофильма для узкого круга друзей. Зрителям показали коротенькую ленту «Выход рабочих с завода Люмьер». Незадолго до этого Луи и Огюст Люмьеры получили патент на изобретенный ими аппарат «Синематограф». Но днем рождения кино считается 28 декабря 1895 года. В тот день в парижском кафе на Бульваре Капуцинок Люмьеры представили уже широкой публике первый в мире короткометражный фильм «Прибытие поезда на вокзал Ла Сьота».

22 марта 1933 года - скорбная дата в истории человечества. В этот день в Дахау, неподалеку от Мюнхена, начал действовать первый концентрационный лагерь на то время в фашистской Германии. Это был первый «опытный полигон», в котором отрабатывалась система наказаний и других форм физических и психологических издевательств над узниками. В Дахау до начала Второй мировой войны содержались политические противники нацистского режима. Но уже во время Второй мировой войны Дахау приобрел зловещую известность как один из самых ужасных концлагерей. В нем проводились медицинские эксперименты над заключенными. Только лишь за один год (1941-1942) там было проведено около 500 экспериментов над живыми людьми. Узниками лагеря были 250 тысяч человек, из которых 70 тысяч замучены и убиты. После окончания войны комендант лагеря, охранники, врачи, осуществлявшие в лагере медицинские эксперименты, предстали перед Международным военным трибуналом в Нюрнберге. При поддержке баварского правительства и Международного комитета бывших узников Дахау на территории лагеря открыт мемориальный комплекс.

Неофициальные праздники - День водкохлебов и День Кап-кап-капели.

Именины у Ираклия, Леонтия, Александра, Дмитрия, Михаила, Афанасия, Сергея, Кирилла, Николая, Валерия, Алексея, Петра, Ивана и Натальи.

23 марта

В пятницу - Всемирный день метеорологии, или Всемирный метеорологический день, учрежденный по инициативе Всемирной метеорологической организации под эгидой ООН. Дата выбрана в связи с тем, что 23 марта 1950 года вступила в силу Конвенция Всемирной метеорологической организации (WMO), в которой было провозглашено ее образование. Девизом праздника стали слова: «Погода, климат и вода - в информационную эру». А сам праздник отмечается с 1961 года.

23 марта - День рождения выражения «O.K.», ныне популярного «о’кей». Считается, что оно впервые появилось в этот день в 1839 году в бостонской газете «Morning Post» как шуточное сокращение неправильно написанного «all korrect». Но нью-йоркские демократы считают, что породили ОК именно они, дав название своему клубу The Democratic OK Club (ОК - сокращенно Old Kinderhook, городок, в котором родился тогдашний президент США Мартин ван Бюрен). Уже через месяц, как бы подкрепляя эту версию, в нью-йоркской газете это сокращение появилось в его нынешнем значении: «Не считаете ли вы, что все О.К.?». В целом версий выдвигалось много. Поучаствовали и греки - «ola kala» означает «все хорошо», и латиняне, писавшие «omnia correcta», и финны, изредка роняющие «oikea» — «правильно», и французские моряки, часто употреблявшие фразу «aux quais», что означает «к причалу». Не остались в стороне и гаитяне, которые утверждали, что порт «Aux Cayes» славится отличным ромом. Кстати, немцы во время гражданской войны в Америке ставили под приказами сокращение О.К., которое означало «Oberkommando» - Главное командование. Некоторые исследователи сочли, что появилось это выражение благодаря безграмотности президента Эндрю Джексона, писавшего «oll korrekt» вопреки всем правилам. Эту версию опротестовали сторонники Джексона, утверждавшие, что он у индейцев перенял их любимое словечко «okeh».

В этот день в 1891 году состоялся футбольный матч между сборными Севера и Юга Англии. Именно в этой игре впервые была использована сетка на футбольных воротах. Самое раннее упоминание об этой игре в Англии относится к 1314 году. Эту дату можно считать временем зарождения футбола. В то время команды менялись воротами после каждого гола, а ворота не были защищены сеткой. На заре футбола ворота представляли собой две вкопанные в землю деревянные палки и веревку, натянутую между ними. Такая «перекладина» стала обязательным элементом игры в 1866 году после скандального гола, забитого в одном из матчей: мяч, запущенный высоко в воздух, прошел между штангами на высоте почти трех метров. Но только через два десятилетия после этого ворота приобрели привычный нам вид. В 1890 году инженер Броди из Ливерпуля изобрел и запатентовал сетку для ворот, которая и была впервые использована в знаковом матче 23 марта 1891 года. Однако, несмотря на очевидную пользу этого изобретения, сетки повсеместно стали использоваться лишь год спустя.

23 марта 1900 года Артур Джон Эванс, являющийся хранителем археологического музея в Оксфорде, приступил к раскопкам на острове Крит. К тому времени он уже был признанным ученым-археологом. Уже спустя несколько часов после начала работ близ развалин города Кносса археологи обнаружили остатки легендарного Лабиринта – дворца Минотавра.

Неофициальные праздники – День мужской солидарности, День одинаковых носков и День красивого взгляда.

Именины у Кондрата, Павла, Виктора, Никифора, Леонида, Василисы, Галины, Дмитрия, Ники, Анастасии, Дениса и Михаила.

24 марта

В воскресенье - Всемирный день борьбы с туберкулезом, который отмечается по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Именно 24 марта в 1882 году немецкий микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза. В 1905 году ученый получил Нобелевскую премию в области медицины. В настоящее время ежегодно туберкулез уносит жизни 1,6 миллиона человек, большинство из которых - жители развивающихся стран. Туберкулез является одной из 10 основных причин смертности в мире. Символ Дня борьбы с туберкулезом - белая ромашка, обозначающая здоровое дыхание.

Еще 24 марта - Международный день права на установление истины в отношении грубых нарушений прав человека и достоинства жертв, учрежденный Генассамблей ООН в 2010 году. День в календаре был выбран в честь Оскара Арнульфо Ромеро-и-Гальдамеса - архиепископа Сан-Сальвадора. Монсеньер Ромеро выступал против бедности, социального неравенства, убийств и пыток. За свои взгляды он подвергался нападкам со стороны приверженцев радикальных течений и, в итоге, был убит. Это случилось 24 марта 1980 года. Международный день проводится, в первую очередь, чтобы почтить память жертв нарушений прав человека, а также напомнить о важности права на установление истины и на справедливость.

24 марта 1802 года английский изобретатель Ричард Тревитик получил патент на паровоз. Опытным путем доказав, что сила трения гладких колес паровоза о рельсы достаточна для движения локомотива с вагонами, он совершил революцию в транспортной индустрии. В 1803 году Тревитик сконструировал паровоз для рельсового пути, а уже в феврале 1804 года провел первое его испытание. Вот как это событие описывалось в одной английской газете:

«Позавчера состоялось долго ожидавшееся испытание новоизобретенной паровой машины мистера Тревитика... Испытание превзошло, ко всеобщему изумлению, все, что ожидали от него наиболее ярые сторонники. В данном случае... машина была употреблена для перевозки до 10 тонн полосового железа на расстояние свыше 9 миль; необходимо при этом отметить, что тяжесть груза быстро возросла с 10 до 15 тонн, благодаря не менее 70 человекам, взобравшимся на повозки. Подталкиваемые непобедимым любопытством, они жаждали прокатиться, пользуясь первым успехом талантов изобретателя... Машина совершила свое путешествие без пополнения котла водой и свободно передвигалась со скоростью 5 миль в час».

24 марта 1822 года инженер из Бирмингема Уильям Черч первым запатентовал типографскую наборную машину. Начиная с изобретения книгопечатания и до этого момента, набор производился только вручную. Машина Черча была недостаточно технологичной, поэтому распространения не получила. Зато ее устройство послужило прототипом для множества последующих конструкций.

В 1898 году был продан первый американский автомобиль. История следующая: в 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер, а в 1886 году его соотечественник Карл Бенц изготовили и запатентовали первые самодвижущиеся экипажи с бензиновыми двигателями. Но именно Америка сделала автомобиль культовой продукцией. Начальной точкой в автомобилестроении США правильно считать 1896 год. Тогда Александром Винтоном была создана первая компания по выпуску автомобилей - Winton Motor Carriage Company. А 24 марта 1898 года выпущенную ею модель «Уинтон» за 1000 долларов – заоблачную на то время сумму - приобрел горный инженер Роберт Эллисон. Он увидел рекламу «безлошадного» транспортного средства с кожаной крышей и газовыми фонарями в журнале «Scientific American». На момент покупки существовало лишь 4 подобных автомобиля. Компания прекратила выпуск авто в 1924 году, но продолжала производство судовых и стационарных дизельных моторов. В июне 1930 года она стала частью General Motors. Что касается судьбы первой проданной модели «Уинтон» - после смерти Эллисона Winton Motor Carriage Company выкупила ее и подарила музею.

В 1949 году впервые премия Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» была вручена за иностранный фильм. Его получила английская экранизация «Гамлета». Исполнитель главной роли Лоренс Оливье был назван лучшим актером, а приз лучшему режиссеру достался Джону Хьюстону за фильм «Сокровища Сьерра-Мадре».

Неофициальные праздники - День борьбы с депрессией, День рождения куриного окорочка, День вверх тормашками и День сноса телебашни.

Именины у Василия, Евфимия, Софрония, Ивана и Георгия.

Календарь событий на следующую неделю будет не менее интересным и насыщенным. Не переключайтесь!..

Нана Черная