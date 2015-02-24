На Донетчине повреждены и разрушены более 10 тысяч объектов

В Донецкой области повреждено или разрушено более 10 тысяч объектов на сумму почти 3 млрд грн.

Об этом сообщает сайт Донецкой облгосадминистрации со ссылкой на департамент экономики.

Речь идет о 7 тыс. 409 объектах жилищного строительства, 1 тыс. 346 объектах электроснабжения, 62 - теплоснабжения, 58 - водоснабжения, 848 - газоснабжения, 19 - канализационного хозяйства.

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Кроме того, пострадали 70 учреждений здравоохранения, 176 общеобразовательных школ, 86 дошкольных учреждений, 28 профессионально-технических, 19 высших учебных заведений, 26 объектов физической культуры и спорта, 54 учреждения культуры.

Повреждены 128 объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, 66 объектов промышленности, 95 предприятий торговли, 4 банковских учреждения и 123 объекта других сфер экономики.