По словам капитана, ”Нафтогаз-67” затонул в течение 5 минут

В настоящее время на месте поисков 18 украинских моряков с судна «Нефтегаз-67», которое затонуло накануне в Южно-Китайском море у берегов Гонконга, туман, видимость недостаточная.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Симферополе сообщил председатель правления Государственного акционерного общества «Черноморнефтегаза» Анатолий ПРИСЯЖНЮК.

«Проводятся аварийно-спасательные работы. Но, к сожалению, там туман сейчас», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК, добавив, что из-за этого есть определенные сложности. Температура воды составляет 20 градусов, есть небольшое волнение моря.

Глава правления ГАО «Черноморнефтегаз» сообщил, что вечером 22 марта в условиях тумана сухогруз из материкового Китая столкнулся с судном «Нефтегаз-67». Судно "Нефтегаз-67" пошло ко дну. «По словам капитана, судно затонуло в течение 5 минут», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.