Из-за пожара эвакуированы более 300 горняков шахты им. 50-летия СССР

В Луганской области на шахте им. 50-летия СССР (ОАО "Краснодонуголь") из-за пожара были эвакуированы 306 горняков.

Как сообщили УНИАН в Центральном штабе государственной военизированной горноспасательной службы в Донецке, пожар произошел сегодня в 8.50 в монтажной камере 11-го западного конвейерного ходка, на горизонте 717 м.

Все находящиеся на аварийном участке люди были выведены. На шахту выехало 6 отделений горноспасателей, командный состав, автомобиль с пожарным оборудованием.