На Луганщине боевика «ЛНР» посадили на 4 года

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Луганской области, приговором Новоайдарского районного суда к 4 годам лишения свободы приговорен боевик «ЛНР» по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 260, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (участие в непредусмотренных законом вооруженных формированиях; незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

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В сообщении отмечается, что «в период с июля по декабрь 2014 года обвиняемый осуществлял патрулирование в городе Луганск, принимал участие в боевых действиях против Вооруженных сил Украины, а также проходил подготовку в разведывательной школе бывшего Луганского военного авиационного училища штурманов на подконтрольной боевикам территории».