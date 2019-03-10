«Прорыв к Порошенко» в Черкассах: активистов Нацкорпуса внесли в список «Миротворца»

В «чистилище» сайта попал глава Черкасского областного отделения «Нацкорпуса» Дмитрий Кухарчук.

В базу данных скандального сайта «Миротворец» попали несколько активистов «Национального корпуса», принимавших участие в стычке с полицией в Черкассах 9 марта.

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Так, в «чистилище» сайта попал глава Черкасского областного отделения «Нацкорпуса» Дмитрий Кухарчук. «Миротворец» называет его организатором нападения на полицейских 9 марта.

«Провокатор. Организатор заказных проплаченных митингов и шествий под националистическими лозунгами», - говорится в профиле Кухарчука на сайте.

Кроме того, в список сайта внесли главу молодежного крыла отделения «Нацкорпуса» на Черкасчине Ивана Хижняка и активиста Игоря Зайчука. Последний, как утверждается, ранее работал в полиции охраны.

В сообщениях «Миротворца» в Facebook говорится о необходимости «защищать нашу новую полицию». Пользователей просят помочь идентифицировать участников потасовки 9 марта.

Как сообщал УНИАН, днем 9 марта на Майдане Независимости в Киеве состоялась акция, организованная партией «Национальный корпус», с требованием привлечь к ответственности лиц, задействованных в коррупционных схемах в оборонном секторе. В акции принимали участие около 2 тыс. человек.

После выступлений активисты ушли с Майдана к АП, чтобы объявить свои требования. На подходе к зданию Администрации президента произошли столкновения между представителями «Нацкорпуса» и «Национальных дружин», которые подошли к кордону полиции, схватили металлические ограды и бросили их в стражей порядка. Во время столкновения участники акции также выпускали петарды, в воздух, вероятно, было распылено какое-то вещество, а также зажигали файеры. В полиции заявили, что в результате столкновения возле Администрации президента пострадали двое полицейских и нацгвардеец.

После митинга участники акции отправились в Черкассы, где находился Порошенко, чтобы объявить ему свои требования. Когда активисты прибыли на площадь, президент уже закончил выступать перед жителями города. Радикально настроенные активисты после столкновений с полицейскими прорвались к сцене.

В результате столкновения с "Нацкорпусом" пострадали 22 правоохранителя. Глава МВД пообещал, что виновники инцидента будут привлечены к ответственности.