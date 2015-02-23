Врачи не дают положительных прогнозов для подростка, который находится в коме после взрыва в Харькове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщила заместитель харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан.

«К большому сожалению, 15-летний парень до сих пор находится в состоянии комы с открытой черепно-мозговой травмой. Пока что дать какие-то положительные прогнозы не представляется возможным», - сказала Горбунова-Рубан.

По ее словам, также в крайне тяжелом состоянии в больнице неотложной помощи с тяжелой травмой брюшной полости находится 18-летний парень.

Заместитель мэра отметила, что в настоящее время в стационарах 4-х харьковских больниц находится 11 пострадавших: двое обратились самостоятельно (их состояние средней тяжести), 9 - были доставлены с места теракта (их состояние тяжелое и средней тяжести).

Горбунова-Рубан подчеркнула, что 5 пострадавших - несовершеннолетние. Она подчеркнула, что правоохранительные органы будут проверять, почему дети оказались в таком потенциально опасном месте.

Заместитель мэра добавила, что кроме двух пострадавших, находящихся в критическом состоянии, все являются контактными, с ними уже работают правоохранители.

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Горбунова-Рубан добавила, что среди пострадавших трое бойцов батальона «Харьков-1» (находятся в больнице №17), один - работник Фрунзенского райотдела милиции Харькова (больница №25), один - оперуполномоченный Первомайского райотдела.

По ее словам, среди пострадавших также есть одна 16-летняя девушка.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье, 22 февраля, возле харьковского Дворца спорта произошел взрыв, в результате которого погибли двое участников патриотической ходы - подполковник милиции Вадим Рыбальченко и общественный активист Игорь Толмачев. Еще около 10 пострадавших были госпитализированы. 15-летний пострадавший парень в результате полученной открытой черепно-мозговой травмы впал в кому.

По факту взрыва открыто уголовное производство по ч. 3. ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели людей).

В Харьковской области сегодня, 23 февраля, объявлено Днем траура по погибшим в результате теракта возле Дворца спорта.