Киев сковали "предпраздничные" пробки (карта)
18:07, 07 марта 2019Общество
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Накануне "длинных" выходных огромные потоки автомобилей заполонили киевские дороги.
Иллюстрация REUTERS
Киев замер в огромных пробках накануне затяжных выходных.
Согласно данным Google Maps, весь центр столицы сковали заторы.
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В пробках "стоит" Крещатик, Большая Васильковская, бульвар Тараса Шевченко, Леси Украинки. Объехать лучше улицы, которые расположены в районе метро Золотые ворота, Театральная, Крещатик, Майдан Независимости, Плащадь Льва Толстого, Дворец Спорта.
На левом берегу столицы ситуация немного лучше - "покраснел" Броварский проспект, Харьковское шоссе, а также улицы в районе станций метро "Черниговская" и "Левобережная". Пробки наблюдаются на мостах Метро, Южном и Северном.
Предпраздничные пробки сковали дороги Киева
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