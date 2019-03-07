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Киев сковали "предпраздничные" пробки (карта)

18:07, 07 марта 2019
Общество
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Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Google Maps, весь центр столицы сковали заторы.

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В пробках "стоит" Крещатик, Большая Васильковская, бульвар Тараса Шевченко, Леси Украинки. Объехать лучше улицы, которые расположены в районе метро Золотые ворота, Театральная, Крещатик, Майдан Независимости, Плащадь Льва Толстого, Дворец Спорта.

На левом берегу столицы ситуация немного лучше - "покраснел" Броварский проспект, Харьковское шоссе, а также улицы в районе станций метро "Черниговская" и "Левобережная". Пробки наблюдаются на мостах Метро, Южном и Северном.

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Теги: #Киев#пробки