Перила держатся на скотче: сеть шокировало фото из "процветающего" Крыма

"Еще изоленту можно добавить — для полноты погружения в родную гавань", — иронически посоветовал россиянам блогер.

В Сети опубликовали снимок полуразрушившейся балюстрады в центре Севастополя – близ набережной имени адмирала Корнилова.

Как видно на фото, выложенном блогером RoksolanaToday&Крым‏ в сервисе микроблогов Twitter, балюстрада держится на "честном слове", а точнее — на клейкой ленте (скотче).

Балюстрада в самом центре Севастополя, у набережной Корнилова, держится на скотче

Еще изоленты можно добавить-для полноты погружения в родную гавань pic.twitter.com/imShuM2fGG — RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) March 6, 2019

"Еще изоленты можно добавить — для полноты погружения в родную гавань", — иронически посоветовал россиянам блогер.

Читайте такжеВ РФ пенсионерка заявила полиции о краже таксы женщиной-гипнотизером

Ранее в Москве появилась провокационная реклама с посмертной маской Сталина.