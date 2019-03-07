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Перила держатся на скотче: сеть шокировало фото из "процветающего" Крыма

12:36, 07 марта 2019
Общество
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Иллюстрация / REUTERS

Как видно на фото, выложенном блогером RoksolanaToday&Крым‏ в сервисе микроблогов Twitter, балюстрада держится на "честном слове", а точнее — на клейкой ленте (скотче).

"Еще изоленты можно добавить — для полноты погружения в родную гавань", — иронически посоветовал россиянам блогер.

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Ранее в Москве появилась провокационная реклама с посмертной маской Сталина.

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Теги: #Крым#Россия