Перила держатся на скотче: сеть шокировало фото из "процветающего" Крыма
12:36, 07 марта 2019Общество
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"Еще изоленту можно добавить — для полноты погружения в родную гавань", — иронически посоветовал россиянам блогер.
Иллюстрация / REUTERS
В Сети опубликовали снимок полуразрушившейся балюстрады в центре Севастополя – близ набережной имени адмирала Корнилова.
Как видно на фото, выложенном блогером RoksolanaToday&Крым в сервисе микроблогов Twitter, балюстрада держится на "честном слове", а точнее — на клейкой ленте (скотче).
Балюстрада в самом центре Севастополя, у набережной Корнилова, держится на скотче— RoksolanaToday&Крым (@KrimRt) March 6, 2019
Еще изоленты можно добавить-для полноты погружения в родную гавань pic.twitter.com/imShuM2fGG
"Еще изоленты можно добавить — для полноты погружения в родную гавань", — иронически посоветовал россиянам блогер.
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