Новый уровень: Порошенко открыл областной детский фестиваль в Днепре (видео)
Президент Украины Петр Порошенко принял участие в открытии областного детско-юношенского фестиваля талантов в Днепре.
Видео с мероприятия было обнародовано в Facebook главы государства.
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"Мы должны сделать все для того, чтобы наши дети не выезжая из Украины жили в Европейском Союзе. Рад приветствовать участников областного детско-юношеского фестиваля талантов «Z_ефир» в Днепре", - отметил президент в публикации.
На открытии детского конкурса президент говорил о том, что "Украина возвращается в большую семью европейских народов".
Участие Порошенко в детском мероприятии оценили не все пользователи сети. Среди массы однотипно одобрительных комментариев встречались и критические.
Так, президента раскритиковали за "пиар на детях", а также припомнили коррпупционный скандал в оборонной сфере.
Ранее Петр Порошенко приехал в поселок городского типа Золочев на Харьковщине, чтобы попиариться на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса, который является пристройкой к спортивной школе.
Открытие спортзала в поселке городского типа транслировалось на странице президента в режиме онлайн.