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Новый уровень: Порошенко открыл областной детский фестиваль в Днепре (видео)

15:10, 05 марта 2019
Общество
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Петр Порошенко открывает областной детский конкурс / Скриншот - Facebook

Видео с мероприятия было обнародовано в Facebook главы государства. 

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"Мы должны сделать все для того, чтобы наши дети не выезжая из Украины жили в Европейском Союзе. Рад приветствовать участников областного детско-юношеского фестиваля талантов «Z_ефир» в Днепре", - отметил президент в публикации. 

На открытии детского конкурса президент говорил о том, что "Украина возвращается в большую семью европейских народов".

Участие Порошенко в детском мероприятии оценили не все пользователи сети. Среди массы однотипно одобрительных комментариев встречались и критические.

Так, президента раскритиковали за "пиар на детях", а также припомнили коррпупционный скандал в оборонной сфере.

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Ранее Петр Порошенко приехал в поселок городского типа Золочев на Харьковщине, чтобы попиариться на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса, который является пристройкой к спортивной школе.

Открытие спортзала в поселке городского типа транслировалось на странице президента в режиме онлайн.

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Теги: #Порошенко#президент#пиар