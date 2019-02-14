Избирательная кампания "в разгаре": Порошенко вышел на уровень открытия поселкового спортзала

Открытие спортзала в поселке городского типа транслировалось на странице президента в режиме онлайн.

Президент Украины Петр Порошенко приехал в поселок городского типа Золочев на Харьковщине, чтобы попиариться на открытии физкультурно-оздоровительного комплекса, который является пристройкой к спортивной школе.

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«Благодарен всем, кто приобщился к реконструкции спортивной школы и построению физкультурно-оздоровительного комплекса. Этот проект – наша инвестиция в будущее», - говорится в сообщении на странице президента в Facebook.

Надо отметить, что открытие спортзала в поселке городского типа транслировалось на странице президента в режиме онлайн.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко имеет самый высокий антирейтинг среди кандидатов в президенты на выборах главы государства, которые состоятся 31 марта, но больше всего опрошенных украинцев считают, что он имеет самые высокие шансы на победу.