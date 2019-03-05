Суд не позволил взять под стражу фигуранта дела Продана

Пскольку Павицкий по делам бизнеса длительное время находился за границей, суд частично пошел на встречу САП, избрав ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Соломенский районный суд города Киева отказался удовлетворить ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), требовавшей взятия под стражу Максима Павицкого, одного из фигурантов дела экс-главы ГФС Мирослава Продана. Об этом сообщили в САП. В качестве альтернативы аресту прокуратура предлагала внесение залога в сумме 83 млн. грн.

Адвокат Павицкого Святослав Семенович подтвердил эту информацию.

«САП не представила доказательств противоправных действий Павицкого. Прокурор пытался выдать за факты собственные предположения. Заявления стороны обвинения стали очередным свидетельством, что доказательная база по делу сфабрикована. Например, по словам прокурора, изъятый при обыске прошлым летом мобильный телефон Павицкого был вскрыт на экспертизе в Израиле. В смартфоне эксперты не нашли переписки в месседжере Telegram с Мирославом Проданом. Откуда же в таком случае она взялась? Это доказывает, что такой переписки не существовало в природе», - рассказал Святослав Семенович.

По его словам, поскольку Павицкий по делам бизнеса длительное время находился за границей, суд частично пошел на встречу САП, избрав ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

«В САП очень опасаются, что Павицкий может вновь уехать за границу. Исключительно поэтому принято такое решение. Ничего нового по делу - ни показаний свидетелей, ни документов, ни экспертиз - прокуратура не представила», - подчеркнул адвокат.

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство против прокуроров САП по факту фальсификации материалов следствия по делу экс-руководителя ГФС Мирослава Продана.