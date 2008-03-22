Состоялись региональные этапы конкурса «Новейший интеллект Украины»

На этой неделе прошли региональные этапы ІІ Всеукраинского молодежного конкурса «Новейший интеллект Украины» в Харькове, Днепропетровске и Львове.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Международного благотворительного фонда «Украина 3000».

Мероприятия были организованы Международным благотворительным фондом «Украина 3000» и региональным партнером конкурса – областными организациями Всеукраинской молодежной общественной организации «Демократический Альянс». В состав конкурсных комиссий вошли известные в этих областях педагоги, общественные деятели, представители власти и бизнеса.

Справка УНИАН. О старте Второго всеукраинского конкурса «Новейший интеллект Украины» было объявлено 15 июня.

К участию в конкурсе приглашаются молодые исследователи, предприимчивые и социально активные люди, которые не безразличны к будущему Украины.

Первый Всеукраинский молодежный конкурс «Новейший интеллект Украины» продолжался с ноября 2006 года по январь 2007 года. На конкурс были поданы почти 900 работ из всех областей Украины.