MARUV записала обращение к фанатам после скандала вокруг нацотбора на Евровидение 2019 (видео)

Певица не поедет на Евровидение 2019 от Украины, несмотря на победу в нацотборе.

Победившая в национальном отборе на Евровидение 2019 певица MARUV записала обращение к фанатам после ее скандального отстранения от участия в международном песенном конкурсе.

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Ролик артистка опубликовала на своей странице в Instagram. "Всем спасибо огромное за поддержку, вы невероятные. Я бы хотела немножко поговорить про эту ситуацию. Хочу сказать, что все, что ни случается, все к лучшему", - заявила она.

Теперь, по словам MARUV, у нее есть куча времени на подготовку сольного концерта в Киеве, для подготовки к премии YUNA и для нового альбома.

"Я бы очень хотела вас попросить немножко сбавить обороты и принять это более спокойно, как это сделала я", - говорится в обращении певицы.

Также артистка попросила своих фанатов не вступать в конфликты по поводу сложившейся вокруг нацотбора на Евровидение 2019 ситуации.

Как сообщал УНИАН, общественный вещатель (НОТУ) и певица MARUV, которая победила в конкурсном отборе, не смогли договориться относительно ее участия в Евровидении 2019.

26 февраля финалист национального отбора на Евровидение 2019 группа Freedom Jazz отказалась представлять Украину на международном песенном конкурсе после предложения НОТУ.