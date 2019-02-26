Защита Дронова будет подавать апелляцию с требованием признания невиновности в кровавой ДТП в Харькове

На то, чтобы подать апелляционные жалобы у Геннадия Дронова и Елены Зайцевой есть тридцать дней.

Защита Геннадия Дронова, осужденного на 10 лет тюрьмы за резонансное ДТП в Харькове осенью 2017 года, настаивает, что их подзащитный не виновен, и решение будут обязательно обжаловать.

Об этом сообщает ТСН.

Читайте такжеДронов сделал заявленіе после суда по делу кровавого ДТП в Харькове (видео)

«Мы будем стараться, чтобы Дронова признали невиновным вообще в апелляционной жалобе. Мы еще не получили даже приговора, а как только получим, сразу приступим к подготовке», - говорит адвокат Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

На то, чтобы подать апелляционные жалобы у Геннадия Дронова и Елены Зайцевой есть тридцать дней. Все это время они пробудут в СИЗО.

Как сообщал УНИАН, 18 октября 2017 года в Харькове на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова произошло столкновение «Лексуса» 20-летней Елены Зайцевой, который двигался на красный свет светофора с превышением разрешенной скорости, и автомобиля «Фольксваген Туарег», за рулем которого был 49-летний Геннадий Дронов.

После столкновения «Лексус» вылетел на тротуар и сбил 11 пешеходов. На месте погибли пять человек, еще один человек скончался от травм в больнице.

Сегодня, 26 февраля, суд в Харькове признал Геннадия Дронова и Елену Зайцеву виновными в совершении резонансного смертельного ДТП и назначил им наказание в виде лишения свободы сроками по 10 лет каждому.

Также суд удовлетворил гражданские иски всех потерпевших о возмещении морального и материального вреда, отметив, что соответствующие суммы Дронов и Зайцева должны выплатить солидарно. Речь идет о довольно значительных суммах, в частности, моральный ущерб суд оценил в сумму около 1 млн грн.