Треть членов ВСП являются потенциальными коррупционерами – французский адвокат

О коррупции Бенедисюка и других членов ВСП Президенту написали из Парижа.

Известный французский адвокат, основатель международной антикоррупционной организации SHERPA Уильям Бурдон (Париж, Франция) обратился к Президенту Украины Петру Порошенко и руководству ключевых правоохранительных органов с требованием начать расследование в отношении председателя Высшего совета правосудия (ВСП) Игоря Бенедисюка и еще 4 членов совета.

Об этом говорится в письме Бурдона, опубликованном в социальной сети Facebook на странице организации "Инициативы будущего", пишут Украинские новости.

Автор письма обращает внимание на ряд фактов, которые свидетельствуют о возможной коррумпированности этих чиновников и невозможности в дальнейшем выполнять свои функции. Расследования касаются трети состава ВСП – председателя Игоря Бенедисюка, членов Татьяны Малашенковой, Николая Гусака, Игоря Артеменко, Андрея Бойко.

В частности, отмечается, что, согласно расследованиям, Бенедисюк не декларирует доходы, полученные от передачи в аренду своей квартиры на протяжении около 6 лет. Это является не только нарушением нормы о декларировании для чиновников, но и потенциально свидетельствует об уклонении от уплаты налогов. Кроме того, по данным авторов письма, в 2018 году Бенедисюк умышленно сокрыл в декларации около 40 тыс. долларов, когда подавал кандидатуру на должность судьи Верховного суда.

Член ВСП Андрей Бойко, по утверждению журналистов, в 2012 году подарил своей дочери Наталье (в данный момент - заместитель министра энергетики) квартиру и машино-место за 120 тыс. долларов. Вторая дочь Бойко, Кристина, получила от родителей в 2013 году в подарок квартиру за 60 тыс. долларов. Мать Бойко, которая получала доход только в виде пенсии, в том же году приобрела недвижимость за 65 тыс. долларов. Эти суммы существенно превышают его доходы за предыдущие 10 лет. Сам же член ВСП владеет домом во Львове, который не вносит в ежегодную декларацию.

Бойко также был уличен в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия автомобиля за более 45 тыс. долларов. Автомобиль чиновник зарегистрировал на один департаментов Львовской областной государственной администрации (ОГА). В дальнейшем, его супруга, как инвалид 3-й группы, получила автомобиль в качестве гуманитарной помощи.

Относительно члена ВСП Татьяны Малашенковой установлено, что в 2013 году на ее несовершеннолетнего сына и мать были зарегистрированы элитные квартиры, конечным бенефициаром стала сама чиновница. Она также не вносит в декларацию сведения о стоимости элитного земельного участка, поскольку его цена составляет 145 тыс. долларов, что может говорить о желании сокрыть доходы. Также члена ВСП уличили в продаже автомобиля по заниженной стоимости, а также в совмещении должности чиновника и фактического руководителя юридической фирмы.

В отношении члена ВСП Игоря Артеменко был установлен факт регистрации на несовершеннолетнюю дочь недвижимости стоимостью около 100 тыс. долларов Фактически жильем распоряжался сам чиновник. Мать Артеменко стала владелицей нескольких дорогих объектов недвижимости, не имея для этого источников доходов. Жена Артеменко Ирина с 2012 года регулярно получала средства в результате эксплуатации коммерческой недвижимости. При этом, некоторые из этих объектов не указываются господином Артеменко в декларации, как и полученные от их сдачи доходы.

Член ВСП Николай Гусак, по данным СМИ, трудоустроил в обход обязательного конкурса на должность личной помощницы свою крестницу. Он также осуществлял прямое давление на судей, которые рассматривали дела клиентов его сына - адвоката, который также, вероятно совместно с влиятельным отцом контролирует PR-агентство "Контекст Медиа", с целью вынесения ими заведомо неправосудных решений.

Бурдон отмечает, что несмотря на проведенные журналистами расследования и обращения в правоохранительные органы и сам Высший совет правосудия, последний ни разу не прокомментировал публично полученные данные, не провел внутреннее расследование, что также является прямым нарушением требований международного законодательства. Более того, это может свидетельствовать о покрывательстве коррупции в ВСП его руководством.

В организации отмечают, что такое положение дел дискредитирует и саму деятельность ВСП, в частности, его участие в отборе судей Высшего антикоррупционного суда Украины.