Задержан пенсионер, неоднократно насиловавший 9-летнюю девочку

Работники Городнянского райотдела внутренних дел Черниговской области задержала 68-летнего мужчину, который изнасиловал 9-летнюю девочку.

Об этом сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в области.

По их данным, семья потерпевшей работала в фермерском хозяйстве, ухаживая за скотом. Ребенок тоже иногда помогал родителям. Владелец отары неоднократно просил мать отпустить девочку помочь ему. “Однажды женщина, заподозрив неладное, пошла следом за дочерью и пастухом отары, и в сарае для содержания скота услышала крики ребенка”, - говорится в сообщении.

По вызову женщины в селу прибыли сотрудники райотдела милиции. Они задержали подозреваемого и отправили в изолятор временного содержания. Во время предварительного следствия установлено, что пенсионер неоднократно насиловал девочку.

По данному факту правоохранительными органами возбуждено уголовное дело по статье 152 ч. 4 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от восьми до пятнадцати лет. Потерпевшая сейчас находится в больнице, где ей оказывается медицинская и психологическая помощь.