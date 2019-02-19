цей матеріал доступний українською

Во Львовской области простились участником АТО, которого забрала болезнь

12:00, 19 февраля 2019
Общество
27 0
За время прохождения службы дважды принимал участие в боевых действиях на востоке Украины \ фото УНИАН

В селе Скеливци Старосамборского района похоронили 42-летнего Владимира Новацкого. Он прошел войну, однако беспощадная болезнь забрала жизнь дома.

Читайте такжеВ Херсоне сотни людей пришли проститься с погибшим в АТО Денисом Лошкаревым (видео)

Об этом сообщили в Старосамборском районном совете.

Родился Владимир 9 мая 1976 года в селе Скеливци Старосамборского района, учился в Скеливский ОСШ І-ІІІ степеней. Был опорой для матери, поскольку десять лет назад семья потеряла мужа и отца.

С 1994 до 1996 года Владимир проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. Один из первых пополнил ряды добровольцев во время проведения Антитеррористической операции на востоке Украины. Был мобилизован в августе 2014 года, демобилизован - в сентябре 2015 года, службу проходил в в/ч А1556 Мукачево. За время прохождения службы дважды принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

После демобилизации вернулся к мирной жизни. С этого времени военнослужащий проходил лечение, поскольку состояние здоровья постоянно ухудшалось.

16 февраля 2019 года, после тяжелой продолжительной болезни, на 42 году жизни Владимир умер.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Львовщина