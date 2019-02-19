Во Львовской области простились участником АТО, которого забрала болезнь

После тяжелой продолжительной болезни, на 42 году жизни Владимир умер.

В селе Скеливци Старосамборского района похоронили 42-летнего Владимира Новацкого. Он прошел войну, однако беспощадная болезнь забрала жизнь дома.

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Об этом сообщили в Старосамборском районном совете.

Родился Владимир 9 мая 1976 года в селе Скеливци Старосамборского района, учился в Скеливский ОСШ І-ІІІ степеней. Был опорой для матери, поскольку десять лет назад семья потеряла мужа и отца.

С 1994 до 1996 года Владимир проходил срочную службу в Вооруженных силах Украины. Один из первых пополнил ряды добровольцев во время проведения Антитеррористической операции на востоке Украины. Был мобилизован в августе 2014 года, демобилизован - в сентябре 2015 года, службу проходил в в/ч А1556 Мукачево. За время прохождения службы дважды принимал участие в боевых действиях на востоке Украины.

После демобилизации вернулся к мирной жизни. С этого времени военнослужащий проходил лечение, поскольку состояние здоровья постоянно ухудшалось.

16 февраля 2019 года, после тяжелой продолжительной болезни, на 42 году жизни Владимир умер.