Под Житомиром попрощались с погибшим в результате катастрофы пилотом истребителя Су-27

Похоронят пилота 19 декабря в городе Шостка Сумской области.

В поселке Озерное Житомирской области сегодня простились с военнослужащим Александром Фоменко, который 15 декабря погиб в результате падения самолета Су-27.

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Как сообщили в поселковом совете Озерного, прощание состоялось в гарнизонном доме офицеров.

В пресс-службе командования Воздушных сил ВСУ корреспонденту УНИАН рассказали, что на траурный митинг прибыли военнослужащие бригады и Озернянского гарнизона, родные, близкие и друзья погибшего пилота.

Похоронят майора Фоменко 19 декабря в его родном городе Шостка Сумской области.

Сейчас в командовании и воинских частях Воздушных сил ВСУ организован сбор средств для оказания помощи семье погибшего военнослужащего.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря около 15.00 на Житомирщине при заходе на посадку разбился самолет Су-27.

В результате падения самолета погиб майор Александр Фоменко, 1975 года рождения, который был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации воздушного командования «Центр» Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Фоменко служил в ВСУ с 1992 года. Военный летчик 1-го класса. Подготовлен к ведению боевых действий в полном объеме Курса боевой подготовки. В 2014 году участвовал в АТО.