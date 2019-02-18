ГПСУ: вернуть капитана "Норда" в оккупированный Крым могли помочь российские спецслужбы

В ГПСУ отметили, что сейчас говорить о злоупотреблениях пограничников или каких-то других нарушения нет оснований.

Государственная пограничная служба (ГПСУ) продолжает выяснять, как капитан крымского судна «Норд» Владимир Горбенко попал в аннексированный Россией Крым.

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Об этом Крым.Реалии сообщил помощник главы ГПСУ Олег Слободян. «Мы пытаемся уточнить все обстоятельства: каким образом он (Горбенко – ред.) попал в оккупированный Крым. Сейчас говорить о злоупотреблениях пограничников или каких-то других нарушениях нет оснований. Вероятнее всего, этому способствовали представители российских спецслужб», – заявил Слободян.

По его словам, при отсутствии более полной информации делать выводы о способе перемещения Горбенко на аннексированный полуостров пока нельзя.

Утром 11 февраля российское издание «Комсомольская правда» опубликовало интервью с Владимиром Горбенко, который заявил, что вернулся в Керчи. Капитан утверждает, что прошел через пункт пропуска «Чаплынка» где «показал российский паспорт».

Правоохранительные органы Украины, прокуратура Автономной республики Крым пока не комментировали заявление Горбенко о возвращении в Крым.

Капитана крымского судна «Норд» Владимира Горбенко объявили в розыск. Соответствующая информация была размещена на сайте Министерства внутренних дел в разделе «Розыск» от 4 февраля 2019 года.

Согласно сообщению, Горбенко пропал без вести в Мелитополе Запорожской области 26 января 2019 года. О его розыске заявило управление Мелитопольского отдела полиции.