Россиян с судна "Норд" обменяли на украинских моряков

Российские моряки выехали в оккупированный Крым.

Семерых российских моряков судна "Норд" обменяли на семерых украинских моряков судна "ЯМК-0041".

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Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

"Семеро российских моряков с сейнера "Норд" сегодня обменяны на семерых украинских моряков с судна "ЯМК-0041", наши моряки уже в Крыму", - сказал представитель пресс-службы.

Он уточнил, что капитан сейнера "Норд" Владимир Горбенко, в отношении которого возбуждено уголовное дело, пока остается в Украине.

Как сообщал УНИАН, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно «Норд». Судно, зарегистрированное на временно оккупированной территории АР Крым, шло под флагом России. На его борту находился экипаж в составе 10 человек, у всех были паспорта граждан РФ.

Капитану судна «Норд» Владимиру Горбенко, который обеспечил незаконный выезд экипажа из оккупированного Крыма с целью промышленного лова рыбы, грозит до 5 лет лишения свободы. Он обвиняется в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 249 (незаконный рыбный промысел) и ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда-выезда с временно оккупированной территории Украины) Уголовного кодекса.

18 июля заместитель начальника управления прокуратуры АР Крым Егор Ребров заявил, что экипаж «Норда» может свободно вернуться в Крым по украинским паспортам, выданным до оккупации полуострова Россией. 4 октября прокуратура направила обвинительный акт в отношении капитана судна «Норд» в Апелляционный суд г. Киева для определения подсудности.

23 октября государственное предприятие СЕТАМ (OpenMarket) выставило на продажу по стартовой цене 1,6 млн грн ранее арестованное российское рыбацкое судно «Норд»