Стали известны подробности украинско-американских учений "Си Бриз-2019"

Нововведением нынешних учений станет отработка речного элемента. По легенде, враг будет пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай.

В украинско-американских учениях "Си Бриз-2019", которые состоятся в начале июля 2019 года в северо-западной части Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях, задействуют девять кораблей и катеров морской охраны, два самолета и вертолета.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Госпогранслужбы.

«В этом году «Си Бриз-2019» уже традиционно будет предусматривать выполнение задач по стандартам НАТО на море, суше, в воздухе и под водой. Территориально действия будут происходить в Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в северо-западной части Черного моря. В морском компоненте запланированы артиллерийские стрельбы, высадки смотровых групп и многие другие упражнения, суть задач которых не разглашается, поскольку остается актуальным режим «свободной игры» (free play), в котором внезапные задачи будут поступать от многонационального штаба учений», - говорится в сообщении.

Отмечается, что определенным нововведением нынешних учений станет отработка речного элемента.

«По легенде, вражеские элементы будут пытаться заблокировать выход к морю с крупнейшей водной артерии Европы - реки Дунай. Корабельно-катерный состав Морской охраны получит задачи обеспечения сопровождения транспортных гражданских судов по реке и их свободный проход через устье Дуная к Черному морю. В данном учебном элементе будут задействованы исключительно силы Госпогранслужбы, в частности Морской охраны», - сообщает ГПСУ.

Также планом учений предусмотрено наращивание натренированности персонала специальных подразделений, в том числе и с их высадкой на захваченные объекты с воздуха.

«А в специализированных водолазных тренингах впервые примут участие представители отряда «ДОЗОР», которые имеют соответствующую специализацию. Кроме того, персонал Морской охраны пройдет обучение на курсах смотровых групп, где будет возможность обменяться опытом с греческими коллегами. На курсах по борьбе за живучесть надводного корабля от турецких партнеров будет представлено современное оборудование и средства его эффективного применения", - сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Справка УНИАН. Украинско-американские учения серии "Си Бриз" проводятся ежегодно летом с 1997 года в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве по вопросам обороны и военных отношений между Министерством обороны США и Министерством обороны Украины от 1993 года. Они проходят с целью подготовки и наращивания боевой готовности ВМС Украины на двусторонней основе, но являются открытыми для других стран.