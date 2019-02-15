Противостояние зимы и весны: народные приметы на Сретение (видео)

15 февраля отмечается Сретение Господне — один из древнейших праздников в православии.

Сретение считается переломным днем, когда зима встречается с весной.

Согласно поверьям, именно с этого дня холодное и теплое времена года начинают «бороться». С этим праздником связана масса примет о погоде, урожае и то, каким будет весь год.

Если на Сретение начнется оттепель, следует ждать поздней весны. Сильный ветер в этот день — плохой знак для урожая. Ясная и тихая погода предвещает крайне удачный год.

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В народе говорили: «Если на Сретение петух напьется воды из лужи, жди еще стужи». Это означает, что зима еще возьмет верх, и нас ждет новый приход холодов.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львовском городском детском эколого-натуралистическом центре бабачиха Маруся предсказала приход ранней весны.