По мотивам угона украинскими военными танка боевиков сняли мультфильм
Украинский мультипликатор снял мультфильм о похищении украинскими бойцами танка боевиков.
Художник-мультипликатор Юрий Журавель снял мультфильм о случае, который приключился с бойцами 128-й бригады.
Напомним, 6 февраля военнослужащие 2-го артиллерийского дивизиона 128-й механизированной бригады захватили у боевиков российский Т-72.
Об этом сообщила волонтер Оксана Горобиевская на своей странице в Facebook.
"Этот танк больше недели обстреливал позиции бойцов. Уничтожить его огнем артиллерии не удавалось - враждебная «семьдесятдвойка» появлялась неожиданно, делала один-два выстрела и скрывалась", - говорится в сообщении.
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Тогда украинские бойцы решились на вылазку. В 2 часа ночи 6 военных пробрались на территорию боевиков и таки нашли этот танк.
Волонтер также перечислила имена военных, которым удалось захватить танк: Андрей Калиниченко, Сергей Хорошковский, Владимир Вознюк, Роман Смигородский, Сергей Косаковский,Сергей Иванович.
Мультфильм начинается с 1:02 минуты записи.