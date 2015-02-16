По мотивам угона украинскими военными танка боевиков сняли мультфильм

Художник-мультипликатор Юрий Журавель снял мультфильм о случае, который приключился с бойцами 128-й бригады.

Напомним, 6 февраля военнослужащие 2-го артиллерийского дивизиона 128-й механизированной бригады захватили у боевиков российский Т-72.

Об этом сообщила волонтер Оксана Горобиевская на своей странице в Facebook.

"Этот танк больше недели обстреливал позиции бойцов. Уничтожить его огнем артиллерии не удавалось - враждебная «семьдесятдвойка» появлялась неожиданно, делала один-два выстрела и скрывалась", - говорится в сообщении.

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Тогда украинские бойцы решились на вылазку. В 2 часа ночи 6 военных пробрались на территорию боевиков и таки нашли этот танк.

Волонтер также перечислила имена военных, которым удалось захватить танк: Андрей Калиниченко, Сергей Хорошковский, Владимир Вознюк, Роман Смигородский, Сергей Косаковский,Сергей Иванович.

Мультфильм начинается с 1:02 минуты записи.