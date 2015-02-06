Бойцы 128-й бригады угнали с позиций боевиков российский танк Т-72 (фоторепортаж)

Военнослужащие 2-го артиллерийского дивизиона 128-й механизированной бригады захватили у боевиков российский Т-72.

Об этом сообщила волонтер Оксана Горобиевская на своей странице в Facebook.

"Этот танк больше недели обстреливал позиции бойцов. Уничтожить его огнем артиллерии не удавалось - враждебная «семьдесятдвойка» появлялась неожиданно, делала один-два выстрела и скрывалась", - говорится в сообщении.

Тогда украинские бойцы решились на вылазку. В 2 часа ночи 6 военных пробрались на территорию боевиков и таки нашли этот танк.

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"Он стоял возле небольшого домика. Заходить в дом ребята не стали, так как не знали, чтобы не поднимать шум. Среди артиллеристов был механик-водитель МТЛБ, он предложил угнать танк...", - продолжает Горобиевская.

Когда Т-72 тронулся, боевики выскочили из дома и в панике разбежались, наверное решив, что украинцы расстреляют дом из пушки.

"На трофейном танке артиллеристы успешно вернулись на свои позиции. На захваченной боевой машине сразу же повесили украинский флаг. Внутри нашли документы (их отдали кому надо) и российские сухпайки. Пока бойцы используют «семьдесятдвойку» как тягач - нет наводчика, который мог бы вести огонь из пушки", - отмечает она.

Волонтер также перечислила имена военных, которым удалось захватить танк: Андрей Калиниченко, Сергей Хорошковский, Владимир Вознюк, Роман Смигородский, Сергей Косаковский,Сергей Иванович.