Ритуальные услуги за год подорожали почти на четверть - Минрегион

Ритуальных услуг оказано населению на общую сумму 2,9 млрд грн, из которых почти 47% предоставлено частными структурами.

В течение 2018 года в Украине ритуальные службы похоронили почти 483 тыс. умерших лиц, что составляет 90% от общего количества умерших, которое, по данным статистического ведомства, составило почти 535 тыс. лиц.

Об этом сообщает zn.ua со ссылкой на Минрегион.

Средняя стоимость одного захоронения в Украине за 2018 год составила 5378 грн., что на 23% больше по сравнению с 2017 годом (4385 грн.). Самый высокий показатель средней стоимости погребения отмечен в Тернопольской (9608 грн.), Закарпатской (8931 грн.), Одесской (8763 грн.) областях и городе Киеве (7494 грн.), тогда как самый низкий – в Черниговской (2779 грн.) области.

Ритуальных услуг оказано населению на общую сумму 2,9 млрд. грн, из которых почти 47% предоставлено частными структурами. Среди предметов ритуальной принадлежности лишь гробов реализовано на сумму 259 млн грн (185 тыс. штук), венков на сумму 114 млн грн; 53 тыс. памятников на сумму 215 млн грн; 11 тыс. ограждений надгробных на сумму 28 млн грн и других предметов на сумму более 75 млн грн.

В населенных пунктах Украины размещено почти 34 тыс. мест захоронений, из которых благоустроенные 28 тыс. мест захоронений (82%). Полностью благоустроенные кладбища в Ивано-Франковской (100%) и Тернопольской (100%) областях, в то время как в Киевской области благоустроенные лишь 19% кладбищ, а в Волынской области – 50%. При этом 4 тыс. мест захоронений расположены в городах и поселках и 30 тыс. – в сельской местности.

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На благоустройство мест захоронений в течение 2018 года органами местного самоуправления выделено 319 млн грн, что на 14% больше по сравнению с 2017 годом, 52% этих средств направлено на оплату труда персонала.

В настоящее время в населенных пунктах Украины существует необходимость в строительстве 555 мест захоронений, при этом похоронено путем кремации 30 тыс. умерших лиц, что составляет лишь 6% от общего количества погребенных умерших. Захоронение путем кремации осуществляются только в городах Киеве, Одессе и Харькове, где функционируют крематории. В городе Киеве похоронены путем кремации 15 тыс. человек, что составляет 65% от общего количества погребенных. В Одессе кремированы почти 5 тыс. человек (14% от общего количества), на Харьковщине - 15 тыс. человек (65% от общего числа погребенных). При этом в Киеве существует потребность в создании 6 новых мест захоронений, в Одессе - не хватает 17 новых мест, в Харьковской области существует потребность в строительстве 52 новых мест захоронений.

В настоящее время состояние отрасли в Украине приведены без учета данных временно оккупированной территории АР Крым, г. Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада приняла закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести» (№ 5435). По данным Международного комитета Красного креста более 1500 граждан Украины считаются такими, что пропали без вести. Еще есть примерно 1000 тел, которые находятся в моргах и могилах, и неизвестно, кто эти люди.