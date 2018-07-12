В Украине около тысячи неидентифицированных тел в моргах и могилах: Рада приняла закон о статусе пропавших без вести

По данным Международного комитета Красного креста более 1500 граждан Украины считаются пропавшими без вести. Еще есть примерно 1000 тел, которые находятся в моргах и могилах, и неизвестно, кто эти люди.

Верховная Рада приняла закон «О правовом статусе лиц, пропавших без вести» (№ 5435). Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 238 народных депутатов.

Первый заместитель председателя ВР, один из авторов законопроекта Ирина Геращенко заявила, что Международный комитет Красного Креста «дает цифру более чем 1,5 тыс. пропавших без вести по обе стороны линии соприкосновения». «Мы в рамках Минской группы разыскиваем более 300 украинцев, гражданских и военных, которые числятся пропавшими без вести и чьи родственники обратились в Службу безопасности Украины, и более четырех лет некоторые разыскивает своих родных», - сообщила она.

Также на сегодняшний день в Украине около тысячи тел не идентифицированы и находятся в моргах и в могилах. Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Григорий Немыря на заседании парламента во время принятия закона.

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Законом определено, что лицо приобретает статус пропавшего без вести с момента подачи заявителем заявления о факте пропажи лица без вести и его розыске или по решению суда. Лицо считается пропавшим без вести до момента прекращения его розыска.

Если лицо, пропавшее без вести на территории Украины, является гражданином другого государства, Национальная полиция Украина обязана в установленном законодательством порядке уведомить уполномоченные органы государства, гражданином которого это лицо является, о факте его исчезновения и о результатах его розыска.

Законом предусмотрено создание Единого реестра лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах.

Сведения в реестре накапливаются и хранятся с целью учета информации, необходимой для розыска лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах. Администратором реестра является государственное предприятие, относящееся к сфере управления Министерства юстиции и уполномоченное им на ведение реестра.

Законом предлагается создать Комиссию по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, которая будет постоянно действующим консультативно-совещательным органом Кабинета министров, создается с целью обеспечения координации деятельности государственных органов, уполномоченных на учет и/или розыск лиц, пропавших без вести, в том числе розыска лиц, пропавших без вести в районе проведения антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей, районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии России, и лиц, пропавших без вести в связи с вооруженным конфликтом, военными действиями, беспорядками внутри страны либо в связи с чрезвычайными ситуациями природного или техногенного характера или другими происшествиями, которые могут вызвать массовую гибель людей.

В состав комиссии включаются представители, определенные, в частности Национальной полицией, Службой безопасности Украины, Генеральной прокуратурой Украины; Министерством обороны, комитетом ВР, в ведение которого отнесены вопросы защиты прав человека, Международным комитетом Красного Креста, национальными и международными организациями, осуществляющими свою деятельность в сфере розыска лиц, пропавших без вести.

Численность и персональный состав комиссии утверждает Кабинет министров. Члены комиссии (кроме председателя комиссии) исполняют свои полномочия на общественных началах.

В законе выписаны права родственников лиц, пропавших без вести.

Граждане, общественные организации, юридические лица частного права по собственной инициативе, по согласованию с Национальной полицией, имеют право участвовать в розыске лиц, пропавших без вести, оказывать помощь и содействие органам полиции в розыске таких лиц в формах, не запрещенных законодательством.

Граждане, участвующие в розыске лиц, пропавших без вести, имеют право получать от государственных органов информацию о лице, пропавшем без вести, маршруте и территории, на которых целесообразно проводить розыск, другую информацию, которая может способствовать эффективному розыску лица, пропавшего без вести, кроме данных, полученных в результате следственных действий или оперативно-розыскной деятельности.

Предполагается, что с момента внесения данных о лице, пропавшем без вести, в Единый реестр досудебных расследований над имуществом такого лица может быть установлена опека в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Украины.

За лицом, пропавшим без вести, сохраняются место работы и занимаемая должность, но не более чем до момента признания его безвестно отсутствующим или объявления умершим в порядке, установленном законодательством.

Лицам, которые пропали без вести во время прохождения военной службы вследствие вооруженного конфликта и/или военных действий, предоставляются гарантии, предусмотренные законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и другими законами Украины.

Принятым законом Уголовный кодекс Украины дополнен статьей 146-1 «Насильственное исчезновение», в которой предусмотрено, что арест, задержание, похищение или лишение свободы человека в любой другой форме, совершенное представителем государства, в том числе иностранного, с последующим отказом признать факт такого ареста, задержания, похищения или лишения свободы человека в любой другой форме или сокрытием данных о судьбе такого человека или месте пребывания, наказываются лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Издание приказа или распоряжения о совершении похищения или непринятие руководителем, которому стало известно о совершении действий, указанных в части 1 настоящей статьи, подчиненными мер по их пресечению и несообщение компетентным органам о преступлении наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.

Под представителями иностранного государства в этой статье следует понимать лиц, действующих как государственные служащие иностранного государства или проходящие военную службу в вооруженных силах, органах полиции, органах государственной безопасности, разведывательных органах, или лиц, занимающих должности в указанных или любых других государственных органах или органах местного самоуправления иностранного государства, образованных в соответствии с его законодательством, или которые действуют по приказу таких лиц, а также представителей иррегулярных незаконных вооруженных формирований, вооруженных банд и групп наемников, созданных, подчиненных, управляемых и финансируемых Россией, а также представителей оккупационной администрации РФ, которую составляют ее государственные органы и структуры, функционально ответственные за управление временно оккупированными территориями Украины, и представителей подконтрольных России самопровозглашенных органов, которые узурпировали исполнение властных функций на временно оккупированных территориях Украины.

Законом определен порядок розыска человеческих останков, извлечение тел (останков) умерших (погибших) лиц, эксгумация и обращение с человеческими останками.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.