В СБУ отреагировали на слова Мангера о причастности генерала Доценко к покушению на Гандзюк

В СБУ предполагают, что подозреваемый в убийстве активистки Екатерины Гандзюк председатель Херсонского горсовета Владислав Мангер намеревался нивелировать большой объем доказательной базы, которую против него собрала спецслужба.

В Службе безопасности Украины назвали абсурдным и клеветническим заявление председателя Херсонского горсовета Владислава Мангера об организации генералом СБУ Даниилом Доценко покушения на активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

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«В связи с большой заинтересованностью заявлением Председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера о причастности к нападению на Екатерину Гандзюк руководителя департамента СБУ Даниила Доценко - подчеркиваю: заявление Мангера, обоснованно подозреваемого в организации убийства активистки Гандзюк, сделанное во время судебного заседания по избранию ему меры пресечения, вызывает даже не удивление, а возмущение. Оно является абсурдным, беспочвенным и клеветническим», - заявила Гитлянская.

«Не исключаю, что его целью была попытка нивелировать тот большой объем доказательной базы, которую против него собрала Служба безопасности Украины и добиться передачи дела в другой правоохранительный орган», - добавила она.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 13 февраля, на заседании Шевченковского райсуда Киева подозреваемый в убийстве активистки Гандзюк Мангер заявил, что убитая сотрудничала с СБУ, и в частности, с генералом Доценко, который, как утверждает подозреваемый, «создал на территории области несколько криминальных группировок, которые занимались вырубкой леса, рэкетом и вымогательством».

«Это стало причиной конфликта между СБУ и полицией в Херсонской области. Я считаю, что Доценко организовал нападение на Гандзюк с целью дискредитации полиции. Но после того, как результатом нападения стали очень тяжелые последствия, состоялось физическое уничтожение Екатерины и использование этой трагедии в политических целях», - отметил Мангер.