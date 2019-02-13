Подконтрольный Кремлю суд продлил арест крымскотатарскому активисту Мемедеминову

Меру пресечения в виде содержания под стражей продлили до 16 марта.

Подконтрольный Кремлю Киевский районный суд аннексированного Симферополя продлил арест крымскому татарину, общественному активисту Нариману Мемедеминову до 16 марта.

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Как сообщается на странице правозащитной организации «Крымская солидарность» в Facebook, судебное заседание проходило в открытом режиме.

«Суд вернулся из совещательной комнаты и зачитал решение: продлить меру пресечения до 16 марта», - сказано в сообщении.

Правозащитники отмечают, что, по словам прокурора, Мемедеминов обвиняется в тяжком преступлении, освещал деятельность организации «Хизб ут-Тахрир» и может сбежать в Украину. В то же время сам Мемедеминов заявлял, что сбежать он не сможет, так как оба его паспорта в отделении ФСБ.

Отмечается, что Мемедеминов также заявлял об отводе прокурора, однако ему отказали.

Как сообщал УНИАН, крымскому блогеру Мемедеминову инкриминируют ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма) за публикацию видео с символикой партии «Хизб ут-Тахрир», не запрещенной в Украине.

Мемедеминов был задержан 22 марта 2018 года после проведенного российскими силовиками обыска в его доме. 28 июня Мемедеминов был принудительно помещен в психиатрическую больницу для обследования, что расценено стороной защиты как грубое нарушение прав подзащитного и давление на его принципиальную позицию.

12 декабря 2018 года Киевский районный суд Крыма продлил Мемедеминову срок содержания под стражей до 15 февраля 2019 года. 11 и 18 января 2019 года суд отклонил апелляции на продление ареста Мемедеминова.