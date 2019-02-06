Состояние здоровья крымского политзаключенного Бекирова ухудшается (видео)

Больному Бекирову в следственном изоляторе Симферополя не представляют необходимую медицинскую помощь.

Дочь арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова опасается, что новые болезни ее отца, которые возникают в условиях содержания под стражей, могут привести к летальному исходу.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Киеве сказали участники прес-конференции по случаю дня рождения арестованного активиста. Председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев отметил, что на сегодня Бекиров до 11 февраля должен находиться под стражей в следственном изоляторе Симферополя. По словам Бариева, он содержится в антисанитарных условиях и нуждается в постоянном системном медицинском уходе.

"Для нас очень важно, чтобы мы сегодня напомнили всему миру, широкой общественности о том, что человек, которого практически ФСБ убивает, нуждается в нашей помощи, в нашей поддержке", - сказал Бариев.

В свою очередь, дочь арестованного крымскотатарского активиста Эдема Бекирова Элеонора добавила, что его отец содержится в ужасных условиях, в очень маленькой комнате, и что ему не предоставляют надлежащую медицинскую помощь. Арестованный активист с 2005 года болеет и на протяжении всех этих лет бореться за жизнь.

"Ему нужно делать три раза перевязки, потому что открытая рана на ноге. Ему надо принимать 16 таблеток, которые жизненно важно необходимы", - сказала дочь Бекирова.

"За месяц нахождения в СИЗО у него открылась еще одна гнойная рана, так как перевязывается он сам. Врач один раз приходил к нему в камеру и не для оказания медицинской помощи, а просто поговорить", - добавила она.

Также она отметила, что Бекирова "подсадили" на инсулин, хотя за 18 лет болезни Бекиров не был инсулинозависимым, что может привести к летальному исходу.

"Инсулин ему нельзя колоть, так как он влияет на серце", - сказала она.

"В камеру ему уже дают готовый шприц. По их словам - это инсулин. Но мы не знаем, инсулин это или какое другое лекарство. Он делает уколы сам. То есть каждая болезнь отца - она может привести к летальному исходу. На примере моего отца, это мое мнение, они пытаются запугать весь крымскотатарский народ", - заявила дочь Бекирова.

Дочь арестованного крымскотатарского активиста также рассказала, что ее отец занимал активную позицию и принимал участие в мероприятиях крымскотатарского народа.

Она отметила, что в условиях российской оккупации Крыма не нужно быть политиком, а достаточно быть лишь крымским татарином, чтобы стать задержанным.

"У меня мама - она член Меджлиса, она замглавы районной администрации города Геническа, и я думаю, что это давление на нее, потому что она открыто заявляет свою позицию, говорит об этом, и естественно они таким путем решили повлиять", - сказала дочь Бекирова.

В свою очередь, Бариев отметил, что семья Бекировых всегда была активной в движении крымскотатарскго народа.

"Тот факт, что супруга Эдема Бекирова является моим коллегой в Меджлисе крымскотатарского народа, она активная, я думаю, - это в том числе является причиной для того, чтобы оказывать давление на крымскотатарских активистов, на представителей Меджлиса, потому что Меджлис крымскотатарского народа запрещен в Крыму, и соответственно, сам Эдем-ага, он действительно постоянно был активен в различных ненасильственных публичных акциях", - заявил Бариев.

"И я думаю, что ФСБ как-раз и отслеживало эти процессы, и я думаю, это один из способов давления на крымскотатарскую общественность, на крымскотатарских активистов, и в первую очередь, что его супруга является членом Меджлиса", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 12 декабря 2018 года российские силовики задержали Бекирова на админгранице с оккупированным Крымом и вывезли в здание ФСБ РФ в Симферополе.

Активиста обвиняют в хранении, распространении и транспортировке более 10 кг тротила и 190 боевых патронов.

Ему недавно сделали сложную операцию на сердце, но не оказывают медицинскую помощь. Также у Бекирова ампутировали ногу.

На следующий день после задержания так называемый "суд" в Симферополе избрал Бекирову меру пресечения в виде содержания под стражей в СИЗО до 11 февраля 2019 года.

15 января Денисова сообщала, что Бекирова вывозили в Симферопольскую больницу на медобследование. 18 января стало известно, что Бекирова вернули в СИЗО, хотя его обследование должно было длиться две недели.

23 января председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что состояние Бекирова резко ухудшилось.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова убеждена, что Российская Федерация скрывает информацию об истинном состоянии здоровья Бекирова.