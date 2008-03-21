Кабмин уволил ряд чиновников

Кабинет министров Украины на заседании 19 марта принял ряд распоряжений об освобождении государственных служащих.

Как сообщается на сайте Верховной Рады, распоряжением № 467-р Виктор НАРЫШКИН освобожден от должности заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины в связи с сокращением количества должностей заместителей председателя. Распоряжением № 468-р Алексей ЧЕРНЫШЕВ освобожден от должности заместителя генерального директора Государственного концерна "Укрторф" согласно его заявлению.

Распоряжением № 456-р Владимир ЮРЧЕНКО освобожден от должности заместителя председателя Комитета по контролю за наркотиками в связи с переходом на другую работу. Распоряжением № 461-р Сергей БОЧКОВСКИЙ освобожден от должности заместителя начальника Государственного департамента пожарной безопасности. Распоряжением № 459-р Ирина ЧЕРЕПОВСКАЯ освобождена от должности директора Государственного департамента по вопросам банкротства.