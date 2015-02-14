Главное за ночь
09:00, 14 февраля 2015Общество
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Обзор главных событий за ночь.
Боевики обстреляли Артемовск / facebook.com/Vyacheslav.Abroskin
МВД обнародовало список жертв и пострадавших от обстрела в Артемовске
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