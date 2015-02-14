В Южной Америке успешно запущена европейская ракета "Vega" с украинским двигателем (видео)

Очередной, четвертый, запуск РН Vega с космодрома Куру успешно осуществлен 11 февраля в 15:40 по Киеву. Об этом говорится в сообщении украинского космического ведомства, размещенном на сайте правительства.

Как уточняется в сообщении, РН Vega вывела на орбиту экспериментальный корабль, получивший название IXV (Intermediate eXperimental Vehicle - экспериментальный корабль промежуточного класса), созданный европейцами для отработки технологий, которые будут использованы при создании новых космических аппаратов многоразового использования.

РН Vega легкого класса предназначена для вывода на солнечно-синхронную орбиту высотой 1200 км спутников массой до 1200 кг или на полярную орбиту высотой 700 км спутников массой 1500 кг, и является совместной разработкой Итальянского и Европейского космических агентств.

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Маршевый двигатель РД-868P для 4-й степени европейской ракеты-носителя разработан и производится в Украине: ГКБ "Южное" и ПО "Южмаш" участвуют в программе Vega с 2004 года. Помимо Украины, Италии и Франции, в программе РН Vega участвуют Бельгия, Нидерланды, Испания, Швеция и Швейцария, сообщают Подробности.

Успешный пробный пуск РН Vega осуществлен в феврале 2012 года, с мая 2013 года ЕКА начата коммерческая эксплуатация новой РН.

Правительство Украины и ЕКА в 2008 году подписали соглашение о сотрудничестве в сфере использования космического пространства в мирных целях. В состав ЕКА входят 17 европейских стран.