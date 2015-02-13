Россия развернула системы ПВО вблизи Дебальцево - Псаки

Об этом она сказала на пресс-конференции для журналистов, передает РБК.

«Российские военные развернули большое количество артиллерии и ракетных систем залпового огня (РСЗО) вокруг Дебальцево, откуда ведут обстрел по украинским позициям. Мы уверены, что это российские военные, не (принадлежащие) сепаратистам системы», – сказала Джен Псаки.

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«Российские войска также развернули вблизи Дебальцево системы ПВО. Мы также уверены, что это российские военные, а не системы сепаратистов», – добавила она.

«Российские подразделения вдоль границы с Украиной готовят большую партию поставок припасов для пророссийских сил, воюющих на восточной Украине», – заявила официальный представитель Госдепа.