Сергеев: в Украину въехало 50 российских танков во время переговоров в Минске

«Мы не скрываем нашего разочарования, что руководство России немедленно отделило себя от процесса имплементации (минских договоренностей), настаивая, что Россия не является стороной конфликта. Вызовом является и то, что "лидеры" Донецка и Луганска также немедленно после подписания договоренностей выразили сомнения в реальности их выполнения», - отметил Сергеев в пятницу, 13 февраля, на пресс-конференции в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает Радио Свобода.

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«Для нас было и неприемлемо, что когда шла встреча в Минске, 50 новых танков, 40 орудий и 40 военных автомобилей прибыли из России на поддержку сепаратистов», - отмечает Сергеев.

На встрече в Минске лидеры Украины, России, Германии и Франции договорились о прекращении огня на Донбассе с 15 февраля. Кроме того, от линии соприкосновения должно быть отведено тяжелое вооружение.