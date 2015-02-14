Полк "Днепр-1" уже три дня под огнем "Градов" удерживает Чермалык

Сейчас полк контролирует населенный пункт Чермалык и не только держит линию обороны, но и защищает местное население и прячет людей в бомбоубежище во время обстрелов.

Об этом информирует пресс-служба полка "Днепр-1".

Читайте такжеЗа минувшие сутки террористы 22 раза нарушали режим тишины

"Заметим, что в целом вся ситуация по сектору "М" остается напряженной. Бойцы полка "Днепр-1" находятся в полной боевой готовности. Часть их сегодня участвовала в зачистке Широкино. Те же бойцы, которые не принимают непосредственное участие в боевых действиях и находятся в Мариуполе, выполняющих надзорные функции, поддерживают общественный порядок и правопорядок, а также охраняют объекты стратегического значения", - говорится в сообщении.