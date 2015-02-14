МВД обнародовало список жертв и пострадавших от обстрела в Артемовске

Как отмечают в пресс-службе МВД, повреждены здания школы №4, детского сада "Лелечка", жилые дома на улицах Загородняя, Михайловская, Патриса Лумумбы, 8 Марта.

Приводим список пострадавших, чтобы жители получили официальную информацию о своих близких.

Лица, которые погибли:

1. Молодецких Егор Владимирович, 03.04.2007 года рождения, ученик 2-в класса ОШ № 4.

2. Кремизна Марина Николаевна, 04.09.1989 года рождения, жительница вул.Загородня.

Доставлены в городскую больницу с ранениями различной степени тяжести:

1. Манукалова Дарья Васильевна, 10.06.2007 года рождения, ученица ОШ № 4 г. Артемовска.

2. Лавринец Андрей Юрьевич, 01.01.1963 года рождения.

3. Шума Зинаида Петровна, 24.09.1932 года рождения.

4. Николенко Вера Сергеевна, 23.08.2007 года рождения.

5. Кремизна Майя Сергеевна, 13.05.2007 года рождения.

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"По результатам работы следственно-оперативной группы Артемовского ГО на дворе детского сада найденыо 2 цилиндрические части системы залпового огня, каждый длиной 1,7 метров, диаметром 8 см. Перед домом № 55 на вул.Загородня найден боевой элемент кассетной системы залпового огня, который не сработал. В ходе осмотра места происшествия зафиксированы повреждения крыш 9 домов", - сообщили правоохранители.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.3 ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.