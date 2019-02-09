"Толпа силовиков с оружием": крымский активист заявил об обысках в своем доме

По словам активиста Олега Приходько, после обыска его увезли в Симферополь, где переписывали все контакты с телефона и уведомили о проведении экспертизы изъятых предметов.

Во временно оккупированном Крыму, в селе Орехово Сакского района российские силовики провели обыск в доме проукраинского активиста Олега Приходько.

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Об этом издание Крым.Реалии сообщил сам активист. «Проводили вчера (8 февраля – УНИАН) обыск. Была целая толпа силовиков, с оружием. Забрали мой и жены компьютер, телефон, украинскую символику, флаги. Даже в машине. Также забрали макеты немецких автоматов. Обыск они пояснили тем, что ночью в Саках были разбиты могилы советским летчикам, нарисована свастика. И они почему-то решили прийти ко мне», – сообщил Приходько.

По словам активиста, после обыска его увезли в Симферополь, где переписывали все контакты с телефона, проводили беседу и уведомили о проведении экспертизы изъятых предметов.

«Российские силовики публично не комментируют проведение обыска у Приходько. Подтверждения информации активиста из других источников пока нет», - отмечается в сообщении издания.

Издание напоминает, что в июне 2016 года российские силовики уже задерживали Приходько за украинские номерные знаки на автомобиле.

Как сообщал УНИАН, по информации Крымскотатарского ресурсного центра, в 2018 году на территории оккупированного Крыма российские силовики провели 92 обыска, 75 из которых – в домах представителей крымскотатарского народа.