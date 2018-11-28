В Крыму оккупанты проводят обыск в доме активистки Украинского культурного центра

Адвокат Балабан сообщил, что ее телефон выключен, а местонахождение неизвестно.

В Симферополе российские оккупанты проводят обыск в доме активистки Украинского культурного центра Галины Балабан.

Как сообщает "Крымская правозащитная группа" в Facebook, обыски начались сегодня утром.

"У активистки Украинского культурного центра Галины Балабан в Симферополе проходит обыск. Крымская правозащитная группа пытается связаться с адвокатом", - говорится в сообщении.

"Адвокат Балабан сообщил, что ее телефон выключен, а местонахождение неизвестно", - добавили в правозащитной организации.

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Правозащитники отметили, что 29 августа обыск состоялся у Ольги Павленко, которая также была активисткой Украинского культурного центра. После этого она и еще один активист центра Михаил Батрак вынужденно покинули оккупированный Крым.

В апреле 2018 года активистов УКЦ в Крыму Елену Попову и Ольгу Павленко вызвал «на беседу» старший помощник «прокурора» Симферополя Алексей Пучков. Сотрудника российской «прокуратуры» интересовала работа Центра и выпуск газеты «Кримський терен». Активистки воспользовались правом не свидетельствовать против себя и своих близких.

В "Крымской правозащитной группе" отмечают, что подобные беседы силовики проводили с активистами центра и раньше.