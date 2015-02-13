Помещение областного военкомата в Ровно 10 февраля обстреляли из гранатомета - МВД

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Ровенской области.

Согласно результатам экспертных исследований, взрыв на территории областного военкомата произошел вследствие действия гранатометного выстрела ВОГ-25.

ВОГ-25 - это осколочный боеприпас для подствольных гранатометов, которые в основном используются как дополнительное устройство к автомату Калашникова.

Злоумышленник пока не задержан.

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Как сообщал УНИАН, в Ровно поздно вечером 10 февраля неизвестный злоумышленник обстрелял областной военкомат из неустановленного устройства. Сигнал об обстреле помещения поступил в милицию в 23.15.

В результате выстрела выбиты два окна на четвертом этаже в помещении, где расположен мобилизационный класс, повреждена стена здания.

Возбуждено уголовное производство по двум статьям ч. 4 ст. 296 (хулиганство с использованием огнестрельного оружия), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога или взрыва) УК.

Ранее также сообщалось, что в сентябре прошлого года неизвестные ночью обстреляли из гранатомета военкомат в Харькове.