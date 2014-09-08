В Харькове ночью обстреляли из гранатомета военкомат

Как сообщили УНИАН в харьковском Региональном медиа-центре Министерства обороны Украины, инцидент произошел сегодня, 8 сентября, около 4:00.

Злоумышленники обстреляли фасадную часть здания военкомата по улице Соколова, 7.

В медиа-центре отметили, что обстрел велся с дальней дистанции, поэтому камеры наблюдения не зафиксировали личность стрелка и количество злоумышленников.

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Сейчас на месте происшествия работают сотрудники военной прокуратуры, военной службы правопорядка, милиция.

В медиа-центре подчеркнули, что это уже второе нападение на этот военкомат. 7 марта неизвестные пытались проникнуть в помещение на первом этаже, однако решетки помешали им это сделать. Тогда злоумышленники разбили окна военкомата и подожгли покрышки перед зданием.

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