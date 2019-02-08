В Польше увеличилось количество симпатиков украинцев - опрос

Отмечается, что в этом году поляки улучшили свое отношение к почти всем народам, что приняли участие в опросе.

31% поляков благосклонно относится к украинцам, а 41% - с антипатией.

Об этом свидетельствуют данные польского Центра исследования общественного мнения (CBOS), сообщает "Польское радио".

Согласно прошлогоднему опросу, каждый четвертый респондент имел положительное отношение к украинцам (24%), тогда как антипатию чувствовали 40% опрошенных.

В этом году чехи, итальянцы, словаки, венгры и американцы оказались на первых местах рейтинга народов, к которым наиболее положительно относятся поляки. Наименее доброжелательны соседи украинцев к ромам и арабам.

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Согласно исследованию CBOS, лучше всего поляки относятся к чехам - это 56% анкетируемых (также 28% относится к ним нейтрально, а 11% - отрицательно).

55% респондентов доброжелательно относится к итальянцам (28% - нейтрально и 11% - неблагосклонно).

К словакам и венграм с расположением относятся по 53% опрошенных поляков (29% - нейтрально и 10% - неблагосклонно к словакам, а также 27% - нейтрально и 12% - отрицательно к венграм).

Положительно к американцам относится 51% анкетируемых поляков (30% - нейтрально и 14% - отрицательно). 50% благосклонны к англичанам, 47% - к хорватам, 46% - к ирландцам.

По 36% опрошенных поляков выразило благосклонность к литовцам (31% - нейтрально и 21% - отрицательно), а также к немцам (26% - нейтрально и 34% - неблагосклонно).

К белорусам и китайцам положительно относится по 31% анкетируемых поляков. Негативно к белорусам относятся 27%, а к китайцам - 28% респондентов.

Также о евреях положительно отзывается 31% опрошенных, а отрицательно - 33%.

Положительное отношение к россиянам имеет 28% анкетируемых поляков, а неблагосклонное - 43%. К румынам положительно относятся 24% респондентов, а неблагосклонно - 40%. 57% анкетируемых негативно относятся к ромам (17% - положительно), а 65% - к арабам (13% - благосклонно).

По словам CBOS, в этом году поляки улучшили свое отношение к почти всем народам, принявшим участие в опросе. Значительно уменьшились проценты анкетируемых, которые неблагосклонны к россиянам и белорусам.