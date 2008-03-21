Луценко грозиться загнать проституцию в подполье

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО предупреждает рекламистов интимных услуг о неприятностях и обещает “загнать проституцию в подполье”.

Об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил в интервью, обнародованном сегодня в газете “Україна молода” (№ 54 от 21 марта 2008 года).

“Волнует общество и вопрос с порнографией или проституцией. Понимаю, что победить это явление невозможно. Но мириться с открытой рекламой платных сексуальных услуг в СМИ, Интернете, на бигбордах и телевидении не имею права. Что должен делать? Моя позиция простая: я хочу, чтобы проституция была загнана в подполье и не кичилась своей безнаказанностью. Для этого милиция знает, что делать. В этом случае не буду раскрывать наших оперативных возможностей, но все, кто будет злоупотреблять открытой рекламой интимных услуг, очень скоро будет иметь неприятности. Мы их однозначно загоним в подполье. Относительно детской порнографии и проституции - будем действовать еще жестче”, - сказал Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр также сообщил, что в Донецкой области освобождены от должностей ряд руководителей милиции за попытки скрыть преступление серийного педофила. “Не регистрировали заявления потерпевших, отказывали, делали вид, что это случайность, не замечая один и тот же почерк - маньяк насиловал детей, коля им медицинский препарат. Начали тотально отрабатывать Донбасс в поисках этого негодяя, и оказывается, что вся область пропитана педофилией! Выявили гнезда педофилов в детских интернатах, ряд порностудий, порноклубов с несовершеннолетними, съемки в режиме он-лайн с детьми, имитирующих секс для иностранных заказчиков. Поэтому будем усиливать соответствующие службы и принимать превентивные меры”, - объяснил он.