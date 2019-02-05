В ПЦУ заметили, что как предусмотрено уставом церкви, Синод состоит из митрополита Киевского как председательствующего и двенадцати епархиальных архиереев.

Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель Православной церкви Украины Епифаний утвердил состав Синода ПЦУ.

Как сообщает пресс-служба церкви, Епифаний определил, что кроме постоянных членов Синода (почетного патриарха Филарета, митрополита Макария и митрополита Симеона), в его состав включены: митрополит Львовский и Сокальский Димитрий, митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн, архиепископ Донецкий и Мариупольский Сергий, архиепископ Полтавский и Кременчугский Федор, архиепископ Ривненский и Острожский Иларион, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий, архиепископ Харьковский и Хотинский Герман, архиепископ Вышгородский Агапит, епископ Днепровский и Криворожский Симеон.

В ПЦУ заметили, что уставом церкви предусмотрено, что годовой (постоянный) Синод состоит из митрополита Киевского как председательствующего и двенадцати епархиальных архиереев, которые периодически назначаются председателем, согласно старшинству архиерейской хиротонии (обряд, во время которого совершается таинство поставления в священнослужители - УНИАН).

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Синодальный год делится на два синодальных периода, а именно, зимний (1 сентября - 28-29 февраля) и летний (1 марта - 31 августа), половина членов летнего (постоянного) Синода меняется каждый такой период. Срок полномочий каждого члена Синода составляет год.

На переходный период в состав постоянного (годового) Синода постоянными членами включаются три бывших главы церковных групп, которые объединяются, а в случае неучастия в Объединительном соборе главы, постоянным членом Синода становится старейший по архиерейской хиротонии представитель церковной группы, которая объединяется.

В пресс-службе отметили, что в сегодняшнем заседании приняли участие все члены Синода, кроме архиепископа Донецкого и Мариупольского Сергия - утром он был госпитализирован с обострением сердечно-сосудистого заболевания. Рассмотрев все вопросы повестки дня, Синод успешно завершил свое заседание.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 5 февраля, в Киеве в Доме митрополита на территории Национального заповедника "София Киевская" под председательством митрополита Киевского и всея Украины, предстоятеля ПЦУ Епифания состоялось первое заседание синода Православной церкви Украины.

Решением Синода председателем Синодального управления военного духовенства утвержден митрополит Черкасский и Чигиринский Иоанн.

Также с целью координации усилий церкви по помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, незаконно лишенным свободы, которые находятся на оккупированных территориях Украины и в Российской Федерации, была создана «Православная миссия помощи жертвам нарушения прав человека и лицам, лишенным свободы». Главой миссии назначен архиепископ Симферопольский и Крымский Климент.