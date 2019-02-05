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В Киеве собрался первый синод ПЦУ (фото, видео)

13:27, 05 февраля 2019
Общество
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Проходит первый синод ПЦУ / фото ТСН

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Заседание началось около 11 часов и сегодня должно состояться окончательное формирование синода, поэтому могут произойти важные кадровые назначения, передает ТСН.

Напомним, в воскресенье, 3 февраля, в соборе Святой Софии во время божественной литургии состоялась церемония интронизации предстоятеля автокефальной поместной православной церкви в Украине Епифания.

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Теги: #ПЦУ#Епифаний