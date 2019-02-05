Автор проектов Крымского моста заявил о нарушении всех норм судоходства при его строительстве

Росновский считает, что в районе Крымского моста необходимо проведение работ по чистке и углублению канала.

Автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер и мостостроитель Георгий Росновский заявил о том, что при строительстве моста были нарушены все нормы судоходства.

Об этом он сообщил OBOZREVATEL, комментируя опубликованные данные о фактических глубинах акватории порта Керчь, который начал мельчать после строительства моста в Крым.

"То, что они строят, – это ужасно. Даже есть документы, в которых сказано, что строить мост там нельзя из-за условий судоходства, там высота под мостом всего 35 метров – это недопустимо, должно быть не меньше 50, а лучше 70 метров. Небольшая часть моста открыта для судоходства, а дальше идут маленькие пролеты, это тоже недопустимо", – заявил Росновский.

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По его словам, о проблемах судоходства из-за постройки моста сообщалось еще 15 лет назад.

"Есть письмо тогдашнего капитана Керченского порта, который писал, что в этом месте нельзя строить мост, потому что судоходный канал имеет повороты, но ведь Керченский пролив же шире, чем судоходная часть. Из-за Крымского моста непонятно, где проходят границы судоходства, поэтому некоторые корабли на мель натыкаются", – сказал мостостроитель.

Росновский считает, что в районе Крымского моста необходимо проведение работ по чистке и углублению канала, но для этого вновь стоит проводить исследования и выделять дополнительные деньги.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которая соединила российский Краснодарский край с Крымом.