У оккупантов возникла проблема из-за строительства Крымского моста

Из-за строительства ж/д перехода к Крымскому мосту Багерово могут отрезать от Керчи.

В связи со строительством железнодорожного перехода к Крымскому мосту на участке в районе пгт Багерово Ленинского района возникла проблема.

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По техническим причинам железнодорожникам необходимо соорудить насыпь, которая перекроет существующую дорогу Керчь — Багерово, что, соответственно, приведет к разрыву прямого транспортного сообщения между пгт Багерово, другими населенными пунктами и г. Керчью, передает Керчь.ФМ.

"Этого допустить нельзя", - говорит оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов.

"Насыпь необходимо соорудить таким образом, чтобы не мешать движению транспорта", - добавил он.

Напомним, Россия начала строить Керченский мост в апреле 2015 года, 15 мая 2018-го состоялось открытие автодорожной части сооружения, которое соединило российский Краснодарский край с Крымом.