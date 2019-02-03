"Как зверь в капкане": политзаключенный Гриб рассказал о содержании в российском СИЗО

Политзаключенный Гриб написал письмо "Новой газете".

Украинский политзаключенный Павел Гриб, который содержится в СИЗО российского Ростова-на-Дону, в письме ответил на вопросы "Новой газеты", переданные ему через его маму Марию.

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Гриб сообщил, что ему крайне необходимо лечение и что он "может умереть без лекарств" в тюрьме.

Он также написал, что догадывался о том, что встреча с Татьяной Ершовой (российская школьница, которую Гриб якобы склонял к теракту - ред.) была ловушкой.

"Перед встречей в доме девушки прошел обыск, а сотрудники ФСБ заставили ее сотрудничать, угрожая уголовным преследованием", - напоминает "Новая газета".

"Мой день проходит грустно и однообразно. Сплю до 7.30. Ем кашу или бутерброд - то, что дают. Отношения с соседями у меня хорошие. Если меня освободят - буду им помогать. В СИЗО мне больше всего не хватает родного слова. Читаю книги из местной библиотеки. Мне передают книги на украинском языке", - пишет Павел.

"Надо немного потерпеть. Это "немного" мне каждый день кажется вечностью. Трудно будет описать на бумаге эту вечность, потому что недостаточно слов для этого существует. Просыпаюсь, не понимая, спал ли я? И знаю, что сегодняшний день не будет отличаться от вчерашнего", - отметил политзаключенный.

"Я думаю, что не стоит плакаться и жаловаться, хотя где еще я это могу сделать, как не здесь. Ведь я должен преодолеть случившееся со мной. Нужно не тешить себя надеждами, но и не сдаваться. Маловероятно, что скоро все закончится.

Я вижу такую перспективу: либо смерть, либо тюрьма, где мне предстоит пробыть следующие годы своей жизни. Это в том случае, если я не умру раньше, чем туда поеду. Туда отправляют террористов, и не все возвращаются живыми. Мне там вообще без лекарств не выжить. А другой перспективы нет", - подчеркнул политзаключенный.

"Я понимаю, что не виноват, но я, как зверь в капкане. Виню себя вот в чем: я знал, куда и для кого еду, и чувствовал, что не вернусь. Но, не послушав ничьих предостережений, я поехал. Мысль такая: не страдать напрасно. Я не мог все полностью предвидеть.

Это ловушка, в которую я попал, как зверь в капкан. Зачем я поперся в капкан, зная, что некоторые обстоятельства и обещания заставляют сделать неслыханное? Затем я только убедился в том, что подозревал. Ценой своей свободны и жизни. Наибольшее разочарование в том, что мои опасения сбылись.

Меня действительно сдали и предали по слабой воле. Едва ли мне было предначертано каким-либо таким спонтанным и непонятным мне решением тут оказаться. И не дай бог тут остаться навсегда и помереть", - написал Гриб.

Он также отметил, что "в тюрьме есть что почитать, одна книга на родном языке, про Русь - "Святослав" Семена Скляренко".

По его словам, "с физкультурой все плохо".

"Что-то делать необходимо для выживания, а сил это делать нет. Никак не могу заставить себя на утренней прогулке в бетонном "колодце" (огороженной территории) что-то делать. У нежелания тысячи причин. У желания тысячи возможностей", - пишет Павел.

Как сообщал УНИАН, о задержании Гриба стало известно 28 августа 2017 года, когда об этом заявил его отец, в то время член общественного совета Госпогранслужбы Украины Игорь Гриб. По словам отца, 24 августа 19-летний юноша поехал в белорусский Гомель на встречу с девушкой, Татьяной Ершовой, с которой познакомился и общался только в социальных сетях.

Девушка должна была приехать на встречу из России. Павел Гриб убежден в том, что в июне-августе от имени Ершовой с ним общались российские силовики. 7 сентября стало известно, что украинца удерживают в следственном изоляторе в Краснодаре. Российские следователи обвиняют его в якобы подготовке теракта на школьной линейке в Сочи. 7 ноября 2018 года Северо-Кавказский окружной военный суд в очередной раз на 6 месяцев продлил срок содержания Гриба под стражей.

У Павла тяжелое врожденное заболевание - портальная гипертензия, ему необходимо ежедневное специфическое лечение. Власти России отказывается разрешить украинским врачам посещение и осмотр украинца в СИЗО.